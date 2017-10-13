Азербайджан глазами фотохудожницы из Башкортостана 

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября в галерее «NUR Art House» прошла персональная фотовыставка известной российской фотохудожницы и журналистки Светланы Комковой под названием «Ты меня зовешь, Азербайджан!».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка стала итогом пятидневного знакомства С.Комковой с нашим народом, природой и достопримечательностями различных регионов Азербайджана. Художница отметила, что всегда мечтала побывать здесь, ее давняя мечта воплотилась в жизнь благодаря сотрудничеству Регионального отделения Союза фотохудожников России города Уфы (Республики Башкортостан) и Объединения фотографов Азербайджана. Автор побывала в разных уголках нашей страны, и посредством фотоснимков поведала зрителям об уникальной культуре Азербайджана.

На фотографиях запечатлены жители различных уголков страны, их быт, образ жизни, традиции и обычаи. Экспозиция была встречена с большим интересом.