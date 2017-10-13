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    КУЛЬТУРА


    Азербайджан глазами фотохудожницы из Башкортостана 

    13.10.2017 [18:39]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября в галерее «NUR Art House» прошла персональная фотовыставка известной российской фотохудожницы и журналистки Светланы Комковой под названием «Ты меня зовешь, Азербайджан!».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка стала итогом пятидневного знакомства С.Комковой с нашим народом, природой и достопримечательностями различных регионов Азербайджана. Художница отметила, что всегда мечтала побывать здесь, ее давняя мечта воплотилась в жизнь благодаря сотрудничеству Регионального отделения Союза фотохудожников России города Уфы (Республики Башкортостан) и Объединения фотографов Азербайджана. Автор побывала в разных уголках нашей страны, и посредством фотоснимков поведала зрителям об уникальной культуре Азербайджана.

    На фотографиях запечатлены жители различных уголков страны, их быт, образ жизни, традиции и обычаи. Экспозиция была встречена с большим интересом.

    AZERTAG.AZ :Азербайджан глазами фотохудожницы из Башкортостана 
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