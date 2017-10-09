Азербайджан за девять месяцев достиг прекрасных результатов на всех направлениях внешней и внутренней политики ОБНОВЛЕНО - 2 ВИДЕО

Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

9 октября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Вступительная речь

Президента Ильхама Алиева

- Девять месяцев года остаются позади. За эти девять месяцев наша страна успешно и всесторонне развивалась. Было обеспечено динамичное развитие во всех сферах.

Наши экономические показатели за девять месяцев также очень положительные. Наша ненефтяная экономика выросла на 2,5 процента. Считаю, что это прекрасный показатель. Это результат политики, проводимой нами в последние годы, потому что развитие ненефтяного сектора является нашим основным приоритетом, и выросшая на 2,5 процента наша ненефтяная экономика, будучи показателем наших успешных реформ, также свидетельствует о том, что вопросы диверсификации экономики страны успешно решены. Успешно развивается и промышленная часть ненефтяного сектора. Ненефтяная промышленность выросла за 9 месяцев на 3,1 процента. Это также является прекрасным результатом нашей политики индустриализации. Как вам известно, в последние годы достигнуто очень большое развитие в сельском хозяйстве, вкладываются крупные инвестиции. Всестороннее развитие сельского хозяйства является приоритетом государства, и результаты проявляются и в этой сфере. Сельское хозяйство выросло на 2,8 процента.

Наш внешнеторговый оборот вырос на 7 процентов. И здесь импорт с большой разницей превышает экспорт. Показатель любого развития зависит в том числе от баланса внешней торговли. А у нас положительное сальдо внешней торговли за 9 месяцев года равняется 4,4 миллиарда долларов. Уверен, что до конца года эта цифра вырастет еще больше. Разумеется, это отражает наши экономические успехи, одновременно очень позитивно влияет на курс нашей национальной валюты – маната. Конечно, это открывает очень большие возможности в регулировании валютного рынка. В то же время это - проявление нашего успешного развития. Наш экспорт превышает импорт на 4,4 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что цена на нефть на мировых рынках все еще находится на низком уровне, в этом году мы поставили перед собой цель увеличить наши валютные резервы, так как это является одним из основных условий нашей экономической и политической независимости. Несмотря на то, что наши расходы увеличились и задач, стоящих перед страной, стало больше, мы стараемся выполнять все задачи. Для этого, конечно, необходимы финансовые ресурсы. Экономное использование наших валютных резервов и одновременно успех нашей правильной инвестиционной программы, конечно, позволили нам увеличить наши валютные резервы. За девять месяцев года валютные резервы Азербайджана выросли, в настоящее время эта цифра находится на уровне 42 миллиардов долларов. С начала года наши валютные резервы выросли на 4,5 миллиарда долларов. У нас долгосрочная политика. Мы думаем о будущем нашей страны, о долгосрочном устойчивом развитии. Поэтому еще раз хочу отметить, что наши валютные резервы, в целом, наши экономические возможности являются одним из основных условий нашей независимости.

Сегодня мы смогли представить себя как независимая страна в мировом масштабе, известны как страна, проводящая независимую политику. Разумеется, в основе этого лежат сильная политическая воля, единство народа и власти, многие другие факторы. Экономическая независимость занимает среди них особое место. Поэтому считаю, что увеличение наших валютных резервов на 4,5 миллиарда долларов является одним из самых успешных результатов 9 месяцев.

В течение девяти месяцев и в Баку, и в регионах успешно шел процесс создания новых рабочих мест. В этот период было создано 226 тысяч новых рабочих мест, из которых 171 тысяча – постоянные рабочие места. А это позволяет удерживать безработицу на низком уровне. Этот процесс должен быть постоянным. Потому что наше население растет, и в таком случае мы постоянно должны думать о создании новых рабочих мест.

За 9 месяцев были успешно реализованы основные инфраструктурные проекты. Проложено более семисот километров линий питьевой воды, газификация в нашей стране находится на уровне 93 процентов, и этот процесс продолжается. Это сам по себе прекрасный показатель. Улучшается обеспечение электроэнергией, строятся новые подстанции, проводятся электрические линии. Решаются мелиоративные вопросы. В начале года была поставлена цель – установить в этом году современные оросительные системы на 150 тысячах гектаров земель, которые до сегодняшнего дня не орошались, либо же орошались слабо. Уверен, что до конца года мы достигнем этой цифры. По предоставленной мне информации, с начала этого года на более чем 50 тысячах гектаров земель были проведены мелиоративные мероприятия, обеспечена оросительная вода. В течение оставшихся двух с половиной месяцев все работы должны быть завершены. Успешная реализация наших инфраструктурных проектов придает импульс общему экономическому развитию, развитию регионов. Конечно, в предстоящие годы мы должны полностью реализовать инфраструктурные проекты, которые не сумели осуществить до сегодняшнего дня.

Успешно проводится наша политика, связанная с социальной инфраструктурой. С начала этого года было построено, отремонтировано около 100 школ. Этот процесс продолжается. Построены и отремонтированы двадцать семь медицинских объектов. Успешно реализуются другие социальные инфраструктурные проекты.

Проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. В этом году произошло историческое событие. Восстановлено село Джоджуг Мерджанлы, сейчас там закладывается новый поселок, состоялось открытие поселка из 50 домов, идет процесс строительства еще 100 домов. Построены школа, мечеть, строится медицинский центр. Там решаются многие вопросы, связанные с рабочими местами. Реконструкция, восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое событие.

Одновременно решаются и другие вопросы, вопросы, связанные с переселенцами. Широкий размах получили строительные работы в Баку, Сумгайыте, других регионах. В этом году тысячи семей будут обеспечены новыми домами, квартирами, этот процесс будет продолжен и в следующем году. Пока у нас много переселенцев, живущих в тяжелых условиях. Государство делает все возможное, чтобы этот вопрос поскорее был решен. Вы знаете, что более 250 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены государством домами, квартирами.

В этом году у нас достаточно много успехов в области спорта. Среди них, конечно же, должен отметить успехи, завоеванные нами на Играх исламской солидарности. На самом деле проведение в Баку Игр исламской солидарности - наш большой успех, и эти Игры были проведены на высочайшем уровне. Азербайджанская команда стала победительницей этих Игр, была удостоена первого места. Это очень серьезный фактор, еще раз свидетельствующий о развитии нашего спорта.

В этом году еще более укрепились наши позиции на международной арене. Наши внешние связи многовекторны. Со всеми странами мы наладили взаимовыгодные и равноправные отношения, добились этого. Сегодня Азербайджан признается в мировом масштабе как очень надежный партнер, достойная страна. Наша внешняя политика также открыта, независима, и это с большим одобрением воспринимается мировым сообществом.

За девять месяцев этого года я совершил 14 визитов в зарубежные страны. В оставшейся части года также еще предусматриваются визиты. Каждый из этих визитов был полезным для нашей страны. Азербайджан напрямую доводит свою позицию до зарубежных партнеров. Мои выступления во время официальных визитов и на международных мероприятиях отражают политику Азербайджана, достигнутые нами успехи, в то же время еще раз доводят до мировой общественности проблему Нагорного Карабаха. Нашу же страну в этом году посетили более десяти глав государств и правительств. До конца года вновь ожидаются визиты. То есть наши международные связи многовекторны. Наша внешняя политика обеспечивает наши национальные интересы, и Азербайджан, еще раз хочу сказать, является страной, пользующейся большим уважением и обладающей очень положительной репутацией на международной арене.

Наша позиция, связанная с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, остается неизменной. Эта позиция была открыто заявлена с самых высоких трибун мира. Нагорный Карабах - наша историческая, исконная земля, мы должны вернуться и вернемся на эти земли. Территориальная целостность нашей страны не является и никогда не будет предметом переговоров. Мы никогда не позволим создать на наших землях второе армянское государство, и восстановление нашей территориальной целостности - наша главная задача.

Вы знаете, что в последнее время в переговорах нет никаких подвижек. Армения старалась, чтобы переговоры были нарушены, и считала, что добьется этого. То есть, обвиняя нас под различными предлогами, старалась, чтобы переговоры не были восстановлены, и чтобы добиться этого, поставила несколько условий. Конечно, я с самого начала заявил, что никакие условия приняты не будут. Выдвигая эти условия, они ставят себя в очень глупое положение, и будут вынуждены отказаться от этой политики. Жизнь и реальность еще раз показывают, что, как всегда, наш анализ и наша политика полностью отражают реальность.

Сегодня переговорный процесс восстанавливается без принятия каких-либо условий. Армения в очередной раз опозорила себя перед мировой общественностью, и возобновление переговоров не является каким-либо одолжением для нас. Их истерические заявления, полные страха обращения к другим странам на самом деле являются открытым признанием того, что в бою они не смогут устоять перед нами. Апрельские события показали это. Ситуация на линии соприкосновения свидетельствует о том, что сегодня мы полностью обладаем господствующими позициями на линии соприкосновения. Конечно, Армения должна быть больше заинтересована в том, чтобы переговоры были восстановлены. Потому что в противном случае их ожидают очень горькие последствия. Посредники, занимающиеся этим вопросом, стараются, чтобы процесс переговоров был восстановлен. И мы, конечно, поддерживаем это. Поэтому еще раз хочу сказать, что хотя и в этом году в этом направлении не были достигнуты реальные результаты, Армения в очередной раз представила себя перед мировой общественностью как жалкая, бессильная и зависимая страна.

В этом году в нефтегазовом секторе произошли очень знаменательные события. В частности, в нефтяном секторе был подписан новый контракт по дальнейшей разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли». Срок контракта был продлен до 2050 года. Этот контракт обеспечен еще более лучшими условиями для нас. Несмотря на то, что «Контракт века» тоже принес Азербайджану очень большую пользу. Для того времени были обеспечены по возможности лучшие условия. Однако нынешние условия более выгодные, еще лучшие для нас. Основная суть этих условий заключается в том, что долевое участие Азербайджана увеличивается с 11 до 25 процентов. 75 процентов прибыльной нефти будет передаваться азербайджанской стороне. Государственная нефтяная компания будет выступать в качестве подрядчика нового контракта, и нашей стране иностранными нефтяными компаниями будет выплачен бонус в размере 3,6 миллиарда долларов. Это прекрасные условия, и продление «Контракта века», подписание нового контракта является историческим событием.

Другой гигантский проект – это проект «Южный газовый коридор». В этом направлении работы также идут хорошо. Реализация проекта «Шахдениз-2» находится на уровне 96 процентов. Южно-Кавказский трубопровод, который доставляет наш газ до Грузии, реализован на уровне 98 процентов. Проект TANAP реализован на уровне 82 процентов, а проект ТАР – 53 процентов. На самом деле эти цифры свидетельствуют о том, что успешная реализация контракта обеспечивается.

Хорошие результаты есть и в других важных сферах. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, можно сказать, завершилось. В ближайшее время предусматривается официальное открытие этой дороги. Это тоже исторический проект. То есть проекты, в которых Азербайджан участвует и во многих случаях является их инициатором, носят глобальный характер. Их основная цель и суть заключаются в том, что эти проекты, эти контракты усиливают нашу страну. Растут мощь, экономический потенциал, политический вес Азербайджана, его роль в региональной плоскости, и эти контракты приносят нам большую экономическую прибыль, выгоду. Невозможно представить, на какие средства мы смогли бы сейчас выполнять всю эту созидательную работу и работу по благоустройству, если бы не был подписан «Контракт века». Правда, сегодня наша основная цель – развитие ненефтяного сектора, и мы основную силу направляем на это. Однако все мы должны знать и то, что если бы мы неэффективно использовали нефтяные доходы, не накопили бы крупные средства в Нефтяном фонде, не направили бы их на инфраструктурные и другие проекты, то, конечно, наше нынешнее состояние могло бы резко отличаться.

Всю эту работу мы проделали продуманно, доходы от нефти и газа направлены на человеческий капитал, ориентированы на реализацию инфраструктурных проектов, развитие частного сектора. В то же время эти проекты повышают роль, вес нашей страны на международной арене. Сегодня без нашего участия в этом регионе не может быть реализован ни один проект, даже ни одна политическая инициатива. Азербайджан сегодня в мировом масштабе подтвердил себя как сильное государство. Конечно, это очень радует всех нас. В предстоящие годы могущество нашей страны еще более вырастет.

В этом году были предприняты очень серьезные шаги, связанные с экономическими реформами. Обеспечивается исполнение стратегических дорожных карт. Правда, в некоторых случаях допускаются и задержки, однако, в целом, это была очень серьезная реформа. Обеспечивается развитие предпринимательства. Полностью запущен механизм поощрения инвестиций. Должен отметить, что было выдано более 200 документов поощрения инвестиций. В рамках этого проекта, этого направления будет обеспечено вложение в нашу страну частным сектором инвестиций в объеме 1,7 миллиарда манатов. То есть, смотрите, проведением одной серьезной реформы мы привлекли в Азербайджан от частного сектора инвестиции в размере 1,7 миллиарда манатов. Значит, мы давно должны были перейти на это. Мы и в прежние периоды говорили о механизме поощрения инвестиций. Здесь были определенные препятствия, различные мнения. Однако жизнь показывает, каким это было правильным шагом.

Запущен механизм поощрения инвестиций. Я позже озвучу некоторые цифры, связанные с экспортом. Этот механизм также оказал очень серьезное влияние. Поэтому этот год останется в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ. Сегодня в регионах, крупных городах, Баку широко развернулись работы по созиданию, благоустройству. Развитие промышленного производства, сельского хозяйства, создание промышленных зон – все это реальность. Наша политика одобряется и поддерживается общественностью, предпринимателями.

Конечно, расчеты Давосского Всемирного экономического форума показывают, отражают наши успехи в экономической сфере. Азербайджан, продвинувшись в этом году на две ступени, поднялся с 37-го на 35-е место и еще больше улучшает свой рейтинг. Таким образом, этот анализ, проведенный среди 140 стран, этот отчет, отражающий конкурентоспособность стран, показывает, что Азербайджан в плане экономики находится в мировом масштабе в числе 35-ти самых конкурентоспособных стран. Это наш большой успех, историческое достижение. Должен также отметить, что мы удерживаем, сохраняем лидерство на пространстве СНГ. В действительности это означает оценку успехов нашей экономической политики самым представительным экономическим форумом мира – Давоским форумом.

Мы и так знали, что находимся на правильном пути. Наша экономическая политика находит отражение в реальной жизни. Существующая в Азербайджане общественно-политическая стабильность, единство народа и власти обеспечили в экономической сфере как привлечение инвестиций, так и охотное вложение в нашу страну инвестиций местными инвесторами. И зарубежные инвесторы, и местные предприниматели очень верят в будущее нашей страны, и эта вера обоснованна. Неслучайно, за девять месяцев этого года в экономику страны было инвестировано 8,3 миллиарда долларов. Большая их часть – это зарубежные инвестиции.

До конца года будет выполнена и оставшаяся работа. Уверен, что в следующем году у нас будут еще лучшие экономические показатели. Показатели этого года тоже очень позитивные. Итоги девяти месяцев года свидетельствуют о том, что и в международной сфере, и по всем направлениям, связанным с внутренней политикой, экономической политикой, есть прекрасные результаты. Это еще раз показывает, что мы на верном пути.

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Затем с докладами выступили министр образования Микаил Джаббаров, председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов, генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.