Азербайджанцам были присвоены новые титулы ФИДЕ
AzerTAg.az
19.10.2017 [13:45]
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
На сайте Международной федерации шахмат опубликован список новых обладателей титулов ФИДЕ (гроссмейстеров, мастеров, арбитров и организаторов).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на 88-ом по счету заседании Президентского Совета ФИДЕ, которое прошло в Анталье, присвоены новые звания следующим представителям Азербайджана: звание женского гроссмейстера - Ульвие Фаталиевой, международного мастера - Абдулле Гадимбейли, а также кандидату на звание международного мастера – Магомеду Мурадлы.
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