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    Азербайджанцам были присвоены новые титулы ФИДЕ

    19.10.2017 [13:45]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 

    На сайте Международной федерации шахмат опубликован список новых обладателей титулов ФИДЕ (гроссмейстеров, мастеров, арбитров и организаторов).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на 88-ом по счету заседании Президентского Совета ФИДЕ, которое прошло в Анталье, присвоены новые звания следующим представителям Азербайджана: звание женского гроссмейстера - Ульвие Фаталиевой, международного мастера - Абдулле Гадимбейли, а также кандидату на звание международного мастера – Магомеду Мурадлы.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанцам были присвоены новые титулы ФИДЕ
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