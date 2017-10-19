Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ На сайте Международной федерации шахмат опубликован список новых обладателей титулов ФИДЕ (гроссмейстеров, мастеров, арбитров и организаторов). Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на 88-ом по счету заседании Президентского Совета ФИДЕ, которое прошло в Анталье, присвоены новые звания следующим представителям Азербайджана: звание женского гроссмейстера - Ульвие Фаталиевой, международного мастера - Абдулле Гадимбейли, а также кандидату на звание международного мастера – Магомеду Мурадлы.

AZERTAG.AZ : Азербайджанцам были присвоены новые титулы ФИДЕ

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