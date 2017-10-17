Азербайджано-китайские отношения развиваются по восходящей по всем направлениям

Пекин, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

В настоящее время отношения между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей по всем направлениям. Отношения с Китаем являются приоритетным направлением для Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли прозвучали на встрече посла Азербайджана в Китайской Народной Республике (КНР) Акрама Зейналлы с заместителем начальника международного департамента Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК), заместителем министра Шен Бейли.

Посол Акрам Зейналлы отметил, что благодаря интенсивным взаимным визитам высокого уровня, политический диалог, основа которого была заложена главами государств, еще более укрепился, сказал, что многочисленные документы, подписанные в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в 2015 году, а также достигнутые соглашения послужили импульсом для повышения уровня двусторонних отношений.

Шен Бейли отметила, что государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай является очень знаменательным в плане развития связей между двумя странами, подчеркнула, что достигнутые в рамках визита соглашения между руководителями стран определяют дальнейшие цели китайско-азербайджанских отношений.

Заместитель министра отметила, что за последнее время наблюдается ускоренное развитие китайско-азербайджанских отношений в области экономики. По официальным статистическим данным китайской стороны, за шесть месяцев текущего года торговый оборот между двумя странами значительно возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На встрече говорилось об отношениях между правящими партиями, было отмечено, что связи между партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) и Коммунистической партией Китая находятся на высоком уровне.

Посол А.Зейналлы довел до внимания, что осуществляемые за последнее время взаимные визиты высокого уровня играют важную роль в развитии связей. Он отметил наличие широких возможностей для углубления межпартийных отношений.

Шен Бейли отметила, что КПК придает большое значение внешним связям, отличающиеся своей активностью азербайджано-китайские межпартийные отношения очень значимы для ее страны.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе о проекте железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, предстоящей работе в области культуры и др.

Отметим, что руководители департаментов Центрального комитета КПК обладают статусом министра, а их заместители – заместителем министра.

Шахин Джафаров

собкор АЗЕРТАДЖ

Пекин