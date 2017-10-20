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    Азербайджанская делегация ознакомилась с исламскими памятниками и мечетями Ташкента

    20.10.2017 [13:23]

    Ташкент, 20 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Азербайджанская делегация, возглавляемая председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, в рамках международной конференции на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы» ознакомилась с исламскими памятниками и мечетями Ташкента.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, члены делегации побывали в медресе «Барак хан», встретились с верующими.

    Аллахшукюр Пашазаде рассказал о высоком уровне связей между нашими странами, отметил, что развивается сотрудничество и в религиозной сфере, вспомнил годы учебы в Узбекистане.

    В медресе «Мой Мубарак» члены делегации ознакомились с уникальным экземпляром Корана. Было отмечено, что относящийся к VII веку Коран был привезен в Самарканд Эмиром Тимуром в XIV веке.

    Гости побывали также в Ташкентском исламском институте имени Имама Бухари. На встрече со студенческо-преподавательским составом учебного заведения шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что он получил образование сначала в медресе «Мир Араб» в Бухаре, а затем в этом институте.

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы подарил институту книгу «Избранные исламские памятники Азербайджана».

    В рамках визита азербайджанская делегация побывала и в Ташкентском исламском университете.

    Напомним, что в состав делегации входят председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде, председатель комитета по общественным объединеним и религиозным структурам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, председатель комитета аграрной политики, руководитель рабочей группы по азербайджано-узбекским межпарламентским связям Эльдар Ибрагимов, главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Джаваншир Пашазаде и другие.

    Гулу Кенгерли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Ташкент

    AZERTAG.AZ :Азербайджанская делегация ознакомилась с исламскими памятниками и мечетями Ташкента
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