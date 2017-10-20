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    Aзербайджанская делегация посетила древний город Самарканд

    20.10.2017 [22:14]

    Ташкент, 20 oктября, AЗЕРТАДЖ

    Азербайджанская делегация, участвующая в международной конференции на тему «Исламская солидарность на примере узбекско-азербайджанской дружбы», побывала в древнем городе Самарканд.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала делегация посетила мавзолей Имама Бухари в Самарканде. Гости были проинформированы об истории мавзолея. Шейх уль-ислам и другие гости совершили намаз в мечети комплекса.

    Затем в комплексе кладбища Хазрет-Хызр, где похоронен первый Президент Узбекистана Ислам Каримов, делегация прочитала молитвы за упокой души покойного, возложила цветы к его могиле.

    Гости посмотрели мавзолей Ходжи Данияра, обсерваторию Улугбека, площадь Регистан, гробницу Гур-Эмира. Было сообщено, что мавзолей Ходжи Данияра посещают христиане, евреи и мусульмане со всего мира. Мусульмане называют это место святилищем Ходжи Данияра, христиане – Даниэля, а евреи – Даниила.

    22 октября делегация посетит Бухару.

    В составе делегации – председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, председатель комитета по аграрной политике, руководитель рабочей группы по азербайджано-узбекским межпарламентским связям Эльдар Ибрагимов, главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмет Бабаоглу, депутат Джаваншир Пашазаде и др.

    Гулу Кенгерли

    собкор AЗЕРТАДЖ

    Самарканд

    AZERTAG.AZ :Aзербайджанская делегация посетила древний город Самарканд
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