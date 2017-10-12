Азербайджанская литература представлена грузинским читателям

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Один из основных проектов Центра перевода при Кабинете Министров Азербайджана – книга «Антология современной азербайджанской литературы» презентована в Тбилиси на грузинском языке. В мероприятии, организованном в актовом зале Союза писателей Грузии, приняли участие заместитель премьер-министра Грузии Гурам Одишария, глава Департамента культуры Алеко Григолашвили, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, известные писатели, поэты и литературные критики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре, мероприятие открыл выдающийся грузинский поэт, председатель Союза писателей Грузии Багатер Арабули. Он отметил, что новое издание позволит широкой читательской аудитории Грузии и специалистам поближе познакомиться с современной азербайджанской литературой, впервые представленной в столь академическом формате.

Затем выступил заместитель премьер-министра Грузии Гурам Одишария, написавший предисловие к изданию. «Для меня большая честь быть автором предисловия к этой книге. Литературные связи между Азербайджаном и Грузией имеют глубокие корни. Отрадно, что эта традиция продолжается ныне на столь высоком уровне. Сегодня успехи, достигнутые Азербайджаном во всех областях, проявляются и в расширении литературно-культурных связей с ближним и дальним зарубежьем», - отметил он.

Директор Центра перевода Афаг Масуд, глава Департамента культуры Грузии Алеко Григолашвили, секретарь Союза писателей Грузии, видная грузинская поэтесса Маквала Гонашвили, известные писатели – Резо Мшвеладзе, Заур Мотховели, Алеко Григолашвили, директор пантеона писателей «Дидубе», поэт Бадри Кутателадзе, а также атташе по культуре посольства Азербайджана в Грузии Фахри Валехоглу поделились своими мыслями о новом издании и его значимости.

Затем председатель Союза писателей Грузии Багатер Арабули вручил Афаг Масуд почетный диплом «Посла культуры» за заслуги в расширении азербайджано-грузинских литературных связей и продуктивную творческую деятельность.