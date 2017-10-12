Азербайджанские ашуги выступают на фольклорном фестивале в Литве
AzerTAg.az
Вильнюс, 12 октября, АЗЕРТАДЖ
В Вильнюсе начался 12-й международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола». В фестивале, который продлится до 15 октября, участвуют фольклорные коллективы из 10 стран. Своим опытом поделятся педагоги, исследователи народных традиций, выступят коллективы из, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Польши, Литвы, России, Словакии, Украины и других стран.
Азербайджан представляют ашуги Али Гулиев, Самира Алиева и нагарист Асим Гулиев. В первый день фестиваля азербайджанские ашуги обратились к творчеству ашуга Алескера, корифея этого вида искусства. На фольклорном фестивале музыканты продемонстрируют мастерство исполнения на сазе, вокальные данные и актерство.
В рамках фестиваля состоятся курсы мастерства известных специалистов-этнографов, выставки, ярмарки народных изделий и кулинарного наследия, программы для студентов и школьников, дискуссии за круглым столом, вечера народного танца.
Нигяр Джафарли
собкор АЗЕРТАДЖ
Вильнюс
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