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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на Гран-при в Ташкенте

    08.10.2017 [13:22]

    Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    В столице Узбекистана Ташкенте продолжается соревнование Гран-при по дзюдо.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во второй день турнира наша сборная записала в свой актив еще две медали.

    Представляющие нашу страну Тельман Велиев (73 кг) и Фаган Гулузаде (81 кг) стали обладателями бронзовых медалей престижного турнира.

    В первый день турнира Вюгар Ширинли (60 кг) завоевал золотую медаль.

    Отметим, что на престижном соревновании, в котором принимают участие 183 спорстмена (91 мужчина, 92 женщины), азербайджанская сборная представлена 5 дзюдоистами.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на Гран-при в Ташкенте
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