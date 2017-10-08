Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на Гран-при в Ташкенте

Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

В столице Узбекистана Ташкенте продолжается соревнование Гран-при по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во второй день турнира наша сборная записала в свой актив еще две медали.

Представляющие нашу страну Тельман Велиев (73 кг) и Фаган Гулузаде (81 кг) стали обладателями бронзовых медалей престижного турнира.

В первый день турнира Вюгар Ширинли (60 кг) завоевал золотую медаль.

Отметим, что на престижном соревновании, в котором принимают участие 183 спорстмена (91 мужчина, 92 женщины), азербайджанская сборная представлена 5 дзюдоистами.