Азербайджанские энергетики почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов

Баку, 20 октября, Нихат Будагов, АЗЕРТАДЖ

20 октября коллективы Министерства энергетики, открытых акционерных обществ «Азерэнержи» и «Азеришыг» побывали в Аллее почетного захоронения, где почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем энергетики побывали в Шехидляр хиябаны, где почтили память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни во имя свободы и территориальной целостности нашей страны, возложили цветы к их могилам. Был также возложен венок к монументу «Вечный огонь».