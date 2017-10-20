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    Азербайджанские энергетики почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов

    20.10.2017 [15:48]

    Баку, 20 октября, Нихат Будагов, АЗЕРТАДЖ 

    20 октября коллективы Министерства энергетики, открытых акционерных обществ «Азерэнержи» и «Азеришыг» побывали в Аллее почетного захоронения, где почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

    Затем энергетики побывали в Шехидляр хиябаны, где почтили память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни во имя свободы и территориальной целостности нашей страны, возложили цветы к их могилам. Был также возложен венок к монументу «Вечный огонь».

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские энергетики почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов
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