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    Азербайджанские гимнасты выступают в чемпионате мира

    07.10.2017 [15:21]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В Монреале проходит 47-й чемпионат мира по мужской и женской спортивной гимнастике.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на чемпионате с участием спортсменов из 68 стран были и спортсмены сборной Азербайджана - Мурад Агарзаев, Бенсе Талас, Марина Некрасова и Юлия Иньшина.

    Из наших гимнастов лучший результат показала Марина Некрасова. Получив от судей 13.904 балла на своем любимом снаряде (опорный прыжок), она заняла 13-е место.

    Чемпионат мира стартовал 2-го октября и продлится до 8-го числа.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские гимнасты выступают в чемпионате мира
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