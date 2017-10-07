Азербайджанские гимнасты выступают в чемпионате мира

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

В Монреале проходит 47-й чемпионат мира по мужской и женской спортивной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на чемпионате с участием спортсменов из 68 стран были и спортсмены сборной Азербайджана - Мурад Агарзаев, Бенсе Талас, Марина Некрасова и Юлия Иньшина.

Из наших гимнастов лучший результат показала Марина Некрасова. Получив от судей 13.904 балла на своем любимом снаряде (опорный прыжок), она заняла 13-е место.

Чемпионат мира стартовал 2-го октября и продлится до 8-го числа.