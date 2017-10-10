Азербайджанские исполнители на проекте «Новая Фабрика звезд» покорили российскую публику

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанский участник проекта «Новая Фабрика звезд» российского канала МУЗ-ТВ Эльман Зейналов выступил с популярным певцом, бакинцем Тимуром Родригесом на пятом отчетном концерте музыкального проекта.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на страницу певца в социальной сети Instagram, где он поделился кадрами с концерта. Артисты исполнили знаменитую композицию Родригеса «За тобой».

Наставники высоко оценили исполнение Эльмана Зейналова и назвали его имя в числе лучших конкурсантов проекта. Зрители стоя аплодировали исполнителям.

Отметим, что в общей сложности в проекте принимают участие 16 человек из разных городов России, которые мечтают стать исполнителями.

Эльману Зейналову, живущему в Ростове-на-Дону, 23 года. Зейналов уверен в своем таланте и верит в победу.

«Фабрика звезд» - телевизионный музыкальный проект, создан в 2002 году для поддержки молодых исполнителей. Многие звезды российской эстрады являются его бывшими участниками.