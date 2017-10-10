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    КУЛЬТУРА


    Азербайджанские исполнители на проекте «Новая Фабрика звезд» покорили российскую публику

    10.10.2017 [11:37]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Азербайджанский участник проекта «Новая Фабрика звезд» российского канала МУЗ-ТВ Эльман Зейналов выступил с популярным певцом, бакинцем Тимуром Родригесом на пятом отчетном концерте музыкального проекта.

    Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на страницу певца в социальной сети Instagram, где он поделился кадрами с концерта. Артисты исполнили знаменитую композицию Родригеса «За тобой».

    Наставники высоко оценили исполнение Эльмана Зейналова и назвали его имя в числе лучших конкурсантов проекта. Зрители стоя аплодировали исполнителям.

    Отметим, что в общей сложности в проекте принимают участие 16 человек из разных городов России, которые мечтают стать исполнителями.

    Эльману Зейналову, живущему в Ростове-на-Дону, 23 года. Зейналов уверен в своем таланте и верит в победу.

    «Фабрика звезд» - телевизионный музыкальный проект, создан в 2002 году для поддержки молодых исполнителей. Многие звезды российской эстрады являются его бывшими участниками.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанские исполнители на проекте «Новая Фабрика звезд» покорили российскую публику
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