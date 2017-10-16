Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Заключительные матчи Кубка Европы среди клубных команд были сыграны в Анталье. По их итогам определились победители и призеры соревнований.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанские команды «Odlar Yurdu» завоевали серебряную и бронзовую награды. Женская сборная заняла второе место, мужская – третье.

Набравший 12 очков, обладателем Кубка европейских клубов в мужской секции стал российский «Глобус», где выступал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров. Второе-четвертое места разделили македонский «Alkaloid», «Odlar Yurdu» и чешский «AVE Nový Bor», набравшие по 11 очков. Именно в таком порядке расположили эти команды в таблице дополнительные показатели – за чертой призеров оказался «AVE Nový Bor».

Лидировавший на протяжении всей дистанции азербайджанский клуб в последнем туре проиграла «AVE Nový Bor» – со счетом 2,5:3,5. Ниджат Абасов уступил Кришнану Сашикирану, остальные пять партий Радослав Войташек - Аркадий Найдич, Пентала Харикришна – Рауф Мамедов, Давид Навара - Гадир Гусейнов, Маркус Раггер - Эльтадж Сафарли, Виктор Лазничка - Азер Мирзоев завершились вничью.

В женском турнире лидировавший грузинский клуб «Batumi Chess Club NONA» в последнем туре заключил мир с командой из Румынии «Cs Studentesc Medicina Timisoara» – 2:2. В итоге грузинок настигла по матчевым очкам азербайджанская команда «Odlar Yurdu», победившая в этот день турецкий клуб «Marmara» – 2,5:1,5. Оба коллектива набрали по 11 очков, но по дополнительным показателям «Batumi Chess Club NONA» превзошла конкуренток. «Odlar Yurdu» выиграла серебряные медали. Ханым Баладжаева белыми фигурами переиграла Эсе Озбай, все остальные партии завершились вничью Зейнаб Мамедъярова – Дуру Окуяз, Ульвия Фаталиева – Сила Чаглар, Гюльнар Мамедова – Суде Хереклиоглу.

Борьбу за бронзу вели команды «UGRA Chess Club» (Россия) и «Bossa Nova» (Беларусь). В итоге обе команды набрали по 10 очков, но по дополнительным показателям «бронза» досталась шахматисткам из Белоруссии.

Победители и призеры турнира были определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.