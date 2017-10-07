Азербайджанские предприниматели приглашены на винный форум в Кисловодске
AzerTAg.az
07.10.2017 [12:40]
Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ
Азербайджанские предприниматели приглашены на Международный форум-презентацию «Молодое вино», который состоится 13 октября в Кисловодске.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Фонде поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), форум даст возможность винодельческим организациям и крестьянско-фермерских хозяйствам продемонстрировать свой потенциал, что позволит повысить конкурентоспособность произведенной ими винодельческой продукции.
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