Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ Азербайджанские предприниматели приглашены на Международный форум-презентацию «Молодое вино», который состоится 13 октября в Кисловодске. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Фонде поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), форум даст возможность винодельческим организациям и крестьянско-фермерских хозяйствам продемонстрировать свой потенциал, что позволит повысить конкурентоспособность произведенной ими винодельческой продукции.

AZERTAG.AZ : Азербайджанские предприниматели приглашены на винный форум в Кисловодске

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