Азербайджанские ученые приняли активное участие в первом Белорусском философском конгрессе

Минск, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Первый белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» завершил свою работу в Минске.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в столице Беларуси собралось свыше 500 ученых из 20 стран: Азербайджана, России, США, Китая, Франции, Италии, Польши, Казахстана, Болгарии и др. Среди гостей конгресса – руководители международных научных организаций и фондов, лидеры национальных философских школ ряда государств.

Конгресс стал одним из самых значимых научных событий Года науки в Беларуси и крупнейшим в истории страны форумом в области философии, социальных и гуманитарных наук. Цели конгресса связаны с консолидацией ученых вокруг решения коренных задач развития государства, общества, культуры. На протяжении трех дней ученые со всего мира обсуждали актуальные вопросы современности – глобальный кризис, взаимодействие политических институтов и роль философии в развитии общества. Благодаря открытому диалогу удалось определить перспективные направления международного научного сотрудничества.

Азербайджан в конгрессе представляли директор Института философии Национальной Академии наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор Ильхам Мамедзаде с докладом «Об актуальности философии», заведующий кафедрой социологии и коммуникативных систем Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор Агамали Мамедов с докладом «Новая миссия университета: храм науки или корпорации»; директор Колледжа пищевой промышленности, профессор Университета Одлар Юрду, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профессор Вилаят Исмаилов с докладом «Международный полилог в условиях глобализации», руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, доктор философских наук Тамилла Ахмедова с докладом «Проблемы социокультурной трансформации в обществах постсоветского пространства» и заместитель вице-президента по международным делам Российского философского общества, доктор философии, академик Академии Фундаментальных наук Ариз Гезалов с докладом «Культура на службе толерантности сосуществования народов и государств».

Ариз Гезалов представил гостям последний номер журнала «БАКУ», главным редактором которого является первый вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, и все книги многотомника «Алиевские чтения».

Конгресс был организован в рамках мероприятий Года науки в Республике Беларусь. Перед организаторами и участниками этого форума стояла цель системно представить историю и интеллектуальный капитал белорусской философской традиции, отразить ее роль в процессах развития философского знания в национальном и глобальном масштабе.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск