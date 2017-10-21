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    ОБЩЕСТВО


    Азербайджанский анестезиолог примет участие в конференции Турецкого общества анестезиологов-реаниматологов

    21.10.2017 [15:24]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    Врач-анестезиолог Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Джавид Пашаев примет участие в ежегодной конференции Турецкого общества анестезиологов-реаниматологов, которое с 25 по 29 октября пройдет в городе Анталья.

    Как сообщил АЗЕРТАДЖ врач Джавид Пашаев, до этого он принял участие на проводимых в России, Турции, Испания и в Финляндии научно-практических конференциях, а также в курсах повышения квалификации, которые проводились в турецких городах Измир и Малатья, в городе Тебриз (Иран) и в столице Российской Федерации.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский анестезиолог примет участие в конференции Турецкого общества анестезиологов-реаниматологов
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