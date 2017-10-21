Азербайджанский анестезиолог примет участие в конференции Турецкого общества анестезиологов-реаниматологов

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Врач-анестезиолог Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Джавид Пашаев примет участие в ежегодной конференции Турецкого общества анестезиологов-реаниматологов, которое с 25 по 29 октября пройдет в городе Анталья.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ врач Джавид Пашаев, до этого он принял участие на проводимых в России, Турции, Испания и в Финляндии научно-практических конференциях, а также в курсах повышения квалификации, которые проводились в турецких городах Измир и Малатья, в городе Тебриз (Иран) и в столице Российской Федерации.