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    Азербайджанский гроссмейстер в составе французского турнира

    20.10.2017 [12:03]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Во французской Бастии завтра стартует 21-й по счету международный шахматный турнир «Corsican Circuit 2015».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала проводится «Open Oscaro», в который заявился 81 участник, среди них 21 гроссмейстер, в числе которых есть и представитель Азербайджана Намиг Гулиев. Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

    По его итогам будут определены 16 участников «Corsica Masters» - турнира по рапиду, который пройдет 29 октября в Аяччо. Рейтинг фаворитами турнира являются американец Гата Камский, россиянин Алексей Дреев и украинец Владимир Онищук.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский гроссмейстер в составе французского турнира
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