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    ОБЩЕСТВО


    Азербайджанский хирург выступил с докладом на международном конгрессе

    16.10.2017 [18:38]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Хирург Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Эльчин Абдинов принял участие на прошедшем в турецком городе Анталья V Международном конгрессе и III конгрессе стран Средиземноморья по профилактике и лечению ожирения и метаболических нарушений.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, конгресс проведен при организационной поддержке турецкого Общества хирургического лечения ожирения.

    Наш соотечественник выступил с докладом о влиянии применяемой в Учебно-хирургической клинике АМУ лапароскопической гастрэктомии на состояние печени больных, страдающих патологическим ожирением.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский хирург выступил с докладом на международном конгрессе
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