Азербайджанский хирург выступил с докладом на международном конгрессе

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Хирург Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Эльчин Абдинов принял участие на прошедшем в турецком городе Анталья V Международном конгрессе и III конгрессе стран Средиземноморья по профилактике и лечению ожирения и метаболических нарушений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, конгресс проведен при организационной поддержке турецкого Общества хирургического лечения ожирения.

Наш соотечественник выступил с докладом о влиянии применяемой в Учебно-хирургической клинике АМУ лапароскопической гастрэктомии на состояние печени больных, страдающих патологическим ожирением.