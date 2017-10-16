Азербайджанский хирург выступил с докладом на международном конгрессе
AzerTAg.az
16.10.2017 [18:38]
Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
Хирург Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Эльчин Абдинов принял участие на прошедшем в турецком городе Анталья V Международном конгрессе и III конгрессе стран Средиземноморья по профилактике и лечению ожирения и метаболических нарушений.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, конгресс проведен при организационной поддержке турецкого Общества хирургического лечения ожирения.
Наш соотечественник выступил с докладом о влиянии применяемой в Учебно-хирургической клинике АМУ лапароскопической гастрэктомии на состояние печени больных, страдающих патологическим ожирением.
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