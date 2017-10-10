Азербайджанский курорт Шахдаг вошел в тройку лучших горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

Российское аналитическое агентство ТурСтат обнародовало список самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017 - 2018 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ТурСтат, азербайджанский курорт Шахдаг входит в тройку 3 лучших зимних курортов стран СНГ. В первой десятке также находится Туфандаг, расположенный недалеко от Габалы. Среди трех лучших горнолыжных курортов СНГ также Чимбулак (Казахстан) и Силичи (Беларусь).

Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.

Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, на Шахдаге и Туфандаге в среднем составляет 90 долларов в сутки.