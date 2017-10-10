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    Азербайджанский курорт Шахдаг вошел в тройку лучших горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха

    10.10.2017 [11:36]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Российское аналитическое агентство ТурСтат обнародовало список самых популярных горнолыжных курортов стран СНГ.

    Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017 - 2018 года.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ТурСтат, азербайджанский курорт Шахдаг входит в тройку 3 лучших зимних курортов стран СНГ. В первой десятке также находится Туфандаг, расположенный недалеко от Габалы. Среди трех лучших горнолыжных курортов СНГ также Чимбулак (Казахстан) и Силичи (Беларусь).

    Зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.

    Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, на Шахдаге и Туфандаге в среднем составляет 90 долларов в сутки.

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский курорт Шахдаг вошел в тройку лучших горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха
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