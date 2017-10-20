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    ОБЩЕСТВО


    Азербайджанский предприниматель в Латвии передал в дар нашей стране карету скорой помощи

    20.10.2017 [18:04]

    Рига, 20 октября АЗЕРТАДЖ 

    Председатель правления ЗАО «Рижская автобаза санитарного автотранспорта», аксакал азербайджанской диаспоры в Латвии Адыгезал Мамедов и технический директор Эльдениз Мамедов при организационной поддержке посольства Азербайджана передали в дар Лянкяранской районной больнице очередную карету скорой помощи.

    Отметим, что в начале 2016 года в целях благотворительности и оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате апрельских боев, в Азербайджан были отправлены 5 автомобилей скорой помощи, оснащенных современнейшим медицинским оборудованием и способных на месте оказать экстренную помощь.

    Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов от имени правительства Азербайджанской Республики поблагодарил аксакала диаспоры Адыгезала Мамедова и Эльдениза Мамедова за безвозмездную гуманитарную помощь и патриотизм, который, по его словам, может послужить примером для многих диаспорских организаций.

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Рига

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский предприниматель в Латвии передал в дар нашей стране карету скорой помощи
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