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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Азербайджанский ученый проведет исследование в Гарвардском университете

    20.10.2017 [15:36]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Директор Школы бизнеса UNEC, доцент Назим Гаджиев приглашен в Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета на проведение исследования в течение 10 месяцев. Исследователь проведет работу по исследованию «Карбогидрогенных запасов (нефти и газа) и их перспектив в глобальном рынке».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в UNEC, на официальном сайте Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета размещена информация об азербайджанском ученом.

    Н.Гаджиев является автором проекта «Кодекс конкуренции» Азербайджанской Республики. Его исследования поддерживают DAAD, USAID, UNDP, EWMI и Научный фонд Азербайджанской Республики. Ученый UNEC читает в Греции лекции по теме «Экономика нефтегазовых ресурсов».

    AZERTAG.AZ :Азербайджанский ученый проведет исследование в Гарвардском университете
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