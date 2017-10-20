Азербайджанский ученый проведет исследование в Гарвардском университете

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Директор Школы бизнеса UNEC, доцент Назим Гаджиев приглашен в Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета на проведение исследования в течение 10 месяцев. Исследователь проведет работу по исследованию «Карбогидрогенных запасов (нефти и газа) и их перспектив в глобальном рынке».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в UNEC, на официальном сайте Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета размещена информация об азербайджанском ученом.

Н.Гаджиев является автором проекта «Кодекс конкуренции» Азербайджанской Республики. Его исследования поддерживают DAAD, USAID, UNDP, EWMI и Научный фонд Азербайджанской Республики. Ученый UNEC читает в Греции лекции по теме «Экономика нефтегазовых ресурсов».