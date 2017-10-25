Азербайджанским читателям представлены книги «История Библии» и «Православный катехизис»

Баку, 25 oктября, AЗЕРТАДЖ

25 октября в Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась презентация книг «История Библии» (автор Архимандрит Венедикт) и «Православный катехизис» (автор И.Глухов) на азербайджанском языке.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано совместно Институтом языкознания НАНА, Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) и Бакинской и Азербайджанской Епархией русской православной церкви.

На мероприятии архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии русской православной церкви Александр Ишеин отметил, что Азербайджан – толерантная и мультикультуральная страна. Он подчеркнул, что перевод изданий на азербайджанский язык является свидетельством большого уважения к христианской религии в нашей стране.

Председатель ГКРРО Мубариз Гурбанлы сказал, что Азербайджан расположен в центре различных цивилизаций. Он отметил, что образцы материальной культуры, построенные в нашей стране в период зороастризма и христианства, сохраняются до настоящего времени. Сказав, что сегодня в Азербайджане представители различных религий свободно отправляют религиозные обряды, M.Гурбанлы довел до внимания, что государство оказывает материальную помощь общинам, реставрирует церкви и синагоги. Oн выразил уверенность в том, что книги внесут вклад в получение азербайджанским народом полной информации о христианстве.

На мероприятии директор Института языкознания, академик Мохсун Нагысойлу подчеркнул, что в нашей стране представители различных религий и народов исторически проживали в мирных условиях, и это исходит из природы, гостеприимства азербайджанского народа, исламской религии.

Напомнив о том, что 2016 год объявлен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым «Годом мультикультурализма», а 2017 год – «Годом исламской солидарности» в нашей стране, академик довел до внимания, что эти ценности стали государственной политикой Азербайджанского государства.

Переводчик книг «История Библии» и «Православный катехизис» на азербайджанский язык, заведующий кафедрой социолингвистики и языковой политики Института языкознания, профессор Маил Аскеров предоставил информацию об изданиях. Oн отметил, что в первой части книги «История Библии» предоставлена общая информация о Ветхом завете, во второй части комментируется Новый завет, рассказывается о событиях и фактах, связанных с жизнью Иисуса Христа.

Говоря о книге «Православный катехизис», М.Аскеров довел до внимания, что, наряду с вопросами христианской религии, в издании комментируется суть понятий Святой троицы и церкви, традиций крещения, помазания и евхаристии.

Ученый отметил, что на азербайджанском языке недостаточно информации о христианстве, в том числе православии, а новые издания восполнят этот пробел. Он подчеркнул, что книги придадут стимул дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений.

Выступившие на мероприятии посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, руководитель Общественного объединения «Общество памяти игумении Таисии», иеромонах Александр Фаут, председатель ученой комиссии по международным связям Санкт-Петербургского государственного университета, профессор кафедры мировой политики Ольга Серпская, профессор кафедры психологии человека Российского государственного педагогического университета имени A.Герцена Марианна Дворецкая и другие отметили, что толерантность стала образом жизни в нашей стране, говорили о важности перевода изданий, уважении к различным религиям.