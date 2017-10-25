Баку, 25 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанскими врачами проведена одна из сложнейших кардиохирургических операций. Четырехкилограммовому ребенку, родившемуся в срок, в первые дни жизни был поставлен диагноз «врожденный порок сердца» – транспозиция магистральных сосудов. Сложность операции состоит в том, что операция должна быть проведена как можно в ранние сроки.

Об этом в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ сообщил заведующий отделением кардиохирургии Центральной больницы нефтяников (ЦБН) Министерства здравоохранения Азербайджана, доктор философии по медицине Хикмят Нагиев.

По его словам, при поступлении в ЦБН, состояние ребенка оценивалось как крайне сложное, а уровень кислорода в крови составляло 44 процента. «После двухдневной подготовки ребенка в реанимационных условиях, он был взят на стол кардиохирургом Сеймуром Мусаевым. Была проведена операция по перемещению магистральных сосудов (операция Жатене). Постоперационный период 25-дневного ребенка прошел без осложнений и младенец на 15-е сутки был выписан домой. Особенность операции заключается в том, что вся бригада состояла исключительно из местных специалистов (хирурги – доктора философии по медицине Хикмят Нагиев и Сеймур Мусаев, Кянан Асадов, Фарид Гусейнов; анестезиолог – Айнур Гасымова, реаниматолог – Тарана Геюшева, перфузиологи – Сяфа Гюльмамедова и Замиг Бандалиев; детский кардиолог – Насими Джаббаров). Следует также отметить, что несмотря на тяжесть диагноза и сложность операции, малыш будет расти таким же здоровым, как и его сверстники», - отметил в заключение Х.Нагиев.