AzeriCard в ночь с 12 на 13 октября осуществит работы по обновлению системы

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Для улучшения качества оказываемых услуг процессинговый центр AzeriCard регулярно проводит работы по обновлению системы.

По официальной информации, поступившей в АЗЕРТАДЖ из процессингового центра, в ночь с 12 на 13 октября, с 00:30 до 06:00 работа системы будет временно ограничена. Операции по пластиковым картам в указанный период в онлайн режиме работать не будут. Процессинговый центр просит своих клиентов при планировании своих операций принять к сведению данное объявление.

В настоящее время сеть ОАО «АтаБанк» состоит из 31 филиала и отделения, 81 банкомата и 18 тысяч POS-терминалов в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.