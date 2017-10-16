Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может вложить 20 миллионов долларов в российский проект

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может вложить 20 миллионов долларов на финансирование проекта модернизации очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА новости, банк планирует рассмотреть соответствующий проект в следующем году, рассказал журналистам директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Азербайджан является одним из членов-учредителей банка. Банк выделил 600 миллионов долларов кредита на реализацию проекта Трансанатолийский газопровод (TANAP), Уставный капитал банка составляет 100 миллиардов долларов.