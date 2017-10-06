БРИКС – фактор, с которым придется считаться

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

Китайское председательство в межгосударственном объединении БРИКС в 2017 году пришлось на момент серьезного кризиса в системе международных отношений, позволяющего говорить о сломе порядка, сложившегося после 1991 года. Приход к власти в США Дональда Трампа, проблемы межцивилизационных отношений в ЕС, ИГИЛ и обострение ситуации на Ближнем Востоке, корейский кризис – всё это свидетельствует не только о возможности, но и о необходимости того, чтобы страны БРИКС взяли на себя более значительную ношу в формировании более справедливого, предсказуемого и стабильного мироустройства.

Не секрет, что Китай примеряет на себя роль лидера в этом процессе, естественно, уважая интересы других стран объединения. И в ходе китайского председательства и саммита в Сямэне 3-5 сентября это выявилось достаточно явно.

Главным содержанием подготовки саммита стало развитие БРИКС по двум векторам: углубление «внутрибриксовского» сотрудничества и повышение роли БРИКС в глобальных процессах.

Налицо значительная активизация сотрудничества в рамках БРИКС за счёт работы нескольких десятков треков, которая уже приносит свои результаты. Здесь и торговля, и инвестиции, и обрабатывающая промышленность, переработка минерального сырья, финансовая интеграция, включая начало функционирования финансовых учреждений (Новый банк развития БРИКС и Пул условных валютных резервов), «зеленая» экономика, «синяя» экономика (океан), сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, а также в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), международной информационной безопасности и управления Интернетом, мирного освоения космоса, борьбы с коррупцией, развития антимонопольных законодательств и так далее, и так далее.

По всем этим направлениям в ходе китайского председательства сотрудничество заметно углубилось – не только достигнуты новые договоренности, но они уже начинают реализовываться.

Так, в рамках седьмой встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС 2 августа 2017 года в Шанхае были приняты рамочные программы сотрудничества, дорожные карты экономического взаимодействия, согласованы основные принципы содействия торговле и инвестициям, наращиванию обмена макроэкономической информацией, укреплению институционального потенциала. Особый упор был сделан на развитии торговли услугами и электронной торговли (создание Сети электронных портов БРИКС и формирование Рабочей группы государств БРИКС по электронной торговле), взаимодействии по вопросам прав интеллектуальной собственности, расширении экономического и технического сотрудничества, поддержки малых и средних предприятий, а также женского предпринимательства.

Большое значение для углубления финансового сотрудничества имело и открытие первого регионального филиала Нового банка развития (НБР) БРИКС 17 августа 2017 года в южно-африканском Йоханнесбурге. Накануне саммита в Сямэне Совет директоров НБР БРИКС также одобрил пакет новых инвестиционных проектов на сумму $1,4 млрд. и принял стратегию НБР БРИКС, в которой определены основные векторы развития Банка следующие пять лет. Важную роль в поддержке экономического и торгового сотрудничества стран БРИКС продолжает играть Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС, при содействии которого были подписаны меморандумы о взаимопонимании между национальными банками развития стран БРИКС по вопросам межбанковской линии кредитования в национальной валюте и межбанковского сотрудничества по обмену кредитными рейтингами.

Встреча министров связи стран БРИКС 27 июля 2017 года в Ханчжоу завершилась подписанием Дорожной карты практического сотрудничества БРИКС в обеспечении безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Этот документ предусматривает создание Института БРИКС по изучению «сетей будущего», разработки и инновации в области ИКТ, совершенствование инфраструктуры ИКТ, выработку общих правил в области безопасности инфраструктуры ИКТ, защиты данных и Интернета.

В целях ускорения индустриализации стран «пятерки» на встрече министров промышленности стран БРИКС 29 июля в Ханчжоу был подписан План действий по углублению промышленного сотрудничества стран БРИКС: по таким вопросам, как промышленный потенциал и промышленная политика, новая производственная инфраструктура и новые промышленные стандарты, а также взаимодействию между малыми, средними и микропредприятиями.

Практические результаты начало приносить сотрудничество в области науки, технологий и инноваций (ведется в рамках Плана действий на 2017-2018 гг. и Рабочего плана действий стран БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций на 2015-2018 гг., плана действий БРИКС по инновационному сотрудничеству на период 2017-2020 гг). Происходит активизация взаимодействия между научно-техническими парками и научно-исследовательскими центрами, развитие академической мобильности. Достигнуты результаты в области фундаментальных наук, реализованы научно-исследовательские проекты БРИКС, отобранные в соответствии с Рамочной программой БРИКС в сфере НТИ, анонсирован запуск второго сбора заявок на реализацию проектов. Объявлено о создании Китаем специального фонда поддержки исследований в области БРИКС.

На встрече министров энергетики стран БРИКС 7 июня 2017 года в Пекине было предложено создать платформу энергетических исследований. Также речь шла о развитии открытых, гибких и транспарентных рынков энергетического сырья и технологий в области энергетики, расширении доступа к использованию чистой энергии и возобновляемых источников энергии, повышении потенциала гражданской ядерной энергетики.

Важно, что в ходе китайского председательства институциональное развитие БРИКС сделало шаг вперёд.

Что касается позиционирования БРИКС в мире, его цели состоят в открытой, инклюзивной, сбалансированной экономической глобализации, сохранении культурного разнообразия. БРИКС подчеркивает свою роль в усилиях по изменению глобального управления, преодолении диспропорций в развитии между Севером и Югом и обеспечении глобального роста. Тема участия БРИКС в сотрудничестве пол линии Юг-Юг стала лейтмотивом китайского председательства. Это способствовало увеличению удельного веса БРИКС в системе глобального управления. Так, в целях повышения представленности стран «пятерки» и других государств с формирующимися рынками и развивающихся стран в системе глобального экономического управления, БРИКС призывает выработать новую формулу расчета квот МВФ к 2019 году.

Цели БРИКС состоят в открытой, инклюзивной, сбалансированной экономической глобализации при сохранении культурного разнообразия.

Страны БРИКС поддерживают развитие всесторонних контактов между людьми (people-to-peopleexchanges) во имя укрепления традиционных дружеских связей и развития диалога цивилизаций. БРИКС также выступает за четкое соблюдение договоренностей по борьбе с изменениями климата, выполнение Парижского соглашения и содействие «зеленому» развитию, за сотрудничество в области устойчивого развития в таких областях как экономика, социальная сфера и экология.

Фактически БРИКС намерен предложить инициативную стратегию глобальной экономики, подчинение ее целей задачам экологически ориентированным, способствующим повышению уровня и улучшению качества жизни большинства населения мира. При этом особое внимание в рамках БРИКС уделяется наращиванию обмена передовыми практиками и опытом в области развития для достижения общего прогресса, усилению эффективности координации экономической политики, совершенствованию механизмов торгового и инвестиционного сотрудничества, соблюдению правил ВТО, недопущению введения односторонних санкций, развитию многосторонней торговли, борьбе с протекционизмом. Последнее неудивительно в год китайского председательства, поскольку эта проблема весьма актуальна для КНР.

Главная новация китайского председательства – это то, что БРИКС выступил как представитель развивающихся и восходящих стран (emerging markets and developing economies), т.е. «стран Юга»: фактически возникает их новая сетевая связка с БРИКС. В этом суть концепции «БРИКС плюс» – главной «изюминки» китайского председательства. Согласно ей у БРИКС должен быть круг постоянных «друзей» из числа стран, которые взаимодействуют с БРИКС в качестве партнера по диалогу не от саммита к саммиту, а на постоянной основе. Это существенным образом отличается от регионального формата «аутрич», который был принят ранее, начиная с саммита в Дурбане (ЮАР) в 2013 году (преимущественно страны из региона страны-председателя в БРИКС).

На саммит в Сямэне были приглашены Египет, Мексика, Гвинея, Таиланд и Таджикистан. Такой выбор, может быть, не слишком репрезентативен, но важно другое – начало положено, и что, как представляется, в ближайшее время сформируется «клуб друзей» БРИКС, которые будут участвовать в мероприятиях «пятерки», а сам по себе формат приобретет поистине глобальное влияние за счет того, что станет важным актором в сотрудничестве по линии Юг-Юг, а также в отношениях по линии Север-Юг. Возможно, в такой «клуб» могут войти развивающиеся страны из числа членов «Большой двадцатки», или быстрорастущих «следующих одиннадцати» («Next 11»).

При этом БРИКС, разумеется, не собирается исключать из процесса глобализации передовые страны Запада и членов ОЭСР. Это было бы смешно и неразумно, поскольку именно со странами Запада все государства-члены БРИКС в наибольшей степени связаны и в торгово-экономическом отношении, и в плане получения инвестиций, технологий и рынков сбыта и, в конце концов, в плане копирования культурных образцов. Будучи объектами приложения «мягкой силы» Запада страны БРИКС не хотят, конечно, рвать эти связи и приглашают Запад к диалогу о том, каким образом совместными усилиями строить более прогрессивное и мирное будущее для человечества. Мирное – это в особенности важный момент, поскольку БРИКС вынужден все больше уделять внимание вопросам безопасности политической и военной.

В ходе китайского председательства новое звучание приобрел механизм, созданный семь лет назад – встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы национальной безопасности. Обсуждая поначалу такие вопросы, как борьба с терроризмом, киберпреступностью, трансграничной преступностью и так далее, этот механизм пришел к тому, что стал площадкой по диалогу по ключевым вызовам политической безопасности.

На встрече представителей по безопасности 28 июля в Пекине была достигнута договоренность между представителями Китая и Индии относительно возможности территориального урегулирования конфликта на плато Доклам, территорию которого оспаривают Бутан и Китай.

Не случайно, что именно на встрече представителей по безопасности 28 июля в Пекине была достигнута договоренность между представителями Китая (Член Госсовета КНР Ян Цзэчи) и Индии (Советник Премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал) относительно возможности урегулирования территориального конфликта на плато Доклам, где в жестком противостоянии сошлись индийские и китайские войска.

Как известно, этот территориальный конфликт имеет глубокие корни, связанные с колониальным прошлым, и в 1962 году дело дошло до прямого столкновения. Сейчас же обострение было вызвано решением Китая построить стратегически важную дорогу в сторону Бутана. После того как Китай проигнорировал протест правительства этой страны в ситуацию вмешалась союзница Бутана – Индия, которая ввела свои войска на территорию плато, считая, что оно принадлежит Бутану, и вытеснила с него часть китайских военных инженеров. В ответ на это Китай усилил военную группировку на плато Доклам и стороны оказались в шаге от начала прямого вооруженного столкновения.

Возможно, без механизма БРИКС конфликт продолжался бы и далее. Однако благодаря грядущему саммиту и нежеланию обеих сторон «потерять лицо» были предприняты поистине титанические усилия для решения этого вопроса. Буквально «без 5 минут полночь» было договорено об отводе войск с плато Доклам, что показало силу БРИКС в решении не только глобальных проблем, но и конкретных противоречий между его членами.

Кроме того, БРИКС все более предметно формирует совместную позицию по ключевым региональным проблемам: сирийскому урегулированию, которое согласно Сямэньской декларации должно являться инклюзивным политическим процессом; израильско-палестинскому конфликту, конфликтам в Африке и, конечно, корейскому конфликту, который стал лейтмотивом заседания лидеров БРИКС. Термоядерное испытание Северной Кореи было проведено всего в нескольких сотнях километров от места встречи лидеров стран БРИКС буквально накануне саммита и, естественно, что объединение не могло пройти мимо такого вопиющего нарушения, имеющего глобальное значение для международной безопасности, подчеркнув вместе с тем безальтернативность политического решения.

Одновременно БРИКС подтвердил свою приверженность принципам демократии и реформе Организации Объединенных Наций, а также подчеркнул центральную роль ООН в борьбе с традиционными и нетрадиционными угрозами международной безопасности на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, и соблюдения норм международного права. Вопрос реформы ООН остается на повестке дня.

Условлено также расширять сотрудничества стран БРИКС и на международных площадках – то есть в разных международных организациях, и содействовать укреплению солидарности в рамках «пятерки» для решения проблем, обсуждаемых в этих форматах.

Таким образом, стенания по поводу «импотенции» БРИКС, утраты его жизненных сил явно преждевременны. БРИКС под китайским руководством доказал свою востребованность, расширил свое глобальное влияние, и это фактор, с которым всем придется считаться.

Newtimes.az