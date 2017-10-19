B Баку проводится семинар «Создание инновационной экосистемы»

Баку, 19 oктября, AЗЕРТАДЖ

19 октября в Баку начал работу семинар «Создание инновационной экосистемы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заведующий отделом вопросов молодежной политики и спорта Администрации Президента, помощник Первого вице-президента Юсиф Мамедалиев, министр образования Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, депутаты Милли Меджлиса, представители государственных структур и частного сектора.

Цель проведения семинара заключается в поддержке соответствующих государственных и частных структур в подготовке совместного плана действий по созданию инновационной экосистемы.

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров отметил, что сотрудничество с такими передовыми учебными заведениями мира, как Калифорнийский университет Беркли, Стэнфордский университет, компанией Global Innovation Catalyst в сфере развития человеческого капитала создаст новые возможности для системы высшего образования нашей страны. Подчеркнув важность человеческого капитала, как одной из главных целей утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым Стратегических дорожных карт по экономическому развитию и «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», министр сказал, что это мероприятие послужит развитию стратегий взгляда в будущее и инноваций. По словам министра, высшие учебные заведения могут играть роль платформы в этой трехсторонней синергии. Отметив еще большую актуализацию в наши дни предпринимательской университетской модели в формировании и развитии инновационной экосистемы, Mикаил Джаббаров сообщил, что предприняты первые шаги для того, чтобы Бакинский инженерный университет осуществлял деятельность в этой форме.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда сохраняет в центре внимания развитие информационно-коммуникационных технологий. Министр сказал, что государство достигло рядa успехов во всестороннем развитии экономики, в том числе динамичном развитии высоких технологий. Наглядным свидетельством этого является создание Сумгайытского технологического парка, Парка высоких технологий, Государственного фонда развития информационных технологий, Mингячевирского парка технологий. Рамин Гулузаде сказал, что Государственный фонд развития информационных технологий действует в трех направлениях с целью поддержки инновационных идей в области информационно-коммуникационных технологий. Это означает, что он выступает в качестве инвестора в выделении грантов на стартаповские проекты, предоставлении льготных кредитов на проекты, превращающиеся в бизнес, ряде других проектов. На пять грантовых конкурсов, проведенных до сих пор Фондом, было представлено более 750 проектов. 112 из них объявлены победителями. В Парке высоких технологий реализуется более 30 проектов. B этом направлении министерством создается инновационный центр, который окажет очень позитивное влияние на развитие существующей экосистемы. Цель заключается в поставках на мировой рынок продукции и услуг в сфере ИКТ под брендом «Made in Azerbaijan». Привлечение местных инвесторов к стартаповским проектам в секторе ИКТ страны также входит в число приоритетов. С этой целью проводится работа по созданию Клуба ИТ-инвесторов. Рамин Гулузаде сообщил, что в университетах оказывается поддержка другим проектам в секторе ИКТ, и в качестве примера этого отметил сотрудничество с Университетом АДА.

Выступившая на мероприятии заместитель министра экономики Севиндж Гасанова привлекла внимание к устойчивым реформам, проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева. Она отметила, что экономический потенциал, созданный благодаря этому, свел к минимуму шоки, возникающие в результате негативных процессов, протекающих в мировой экономике, создал возможность для адаптации экономики к новым условиям. Инновационная и экономическая экосистема играет большую роль в достижении стратегических целей в экономической сфере. Севиндж Гасанова сказала, что формирование инновационной экосистемы – многогранный процесс, создающий возможность для эффективного сотрудничества предпринимателей, научно-исследовательских центров и других организаций.

После выступлений состоялась презентация на тему «От экономики ископаемых к инновационной экономике» учредителя и председателя компании Global Innovation Catalyst Кямрана Элахиа.

Затем профессор Калифорнийского университета Беркли Грегори ЛаБланк провел семинар на тему «Стартаповская экосистема: Основы Силиконовой долины и роль правительства».

Участники трехдневного семинара подготовят трехлетний план деятельности по построению основанной на знаниях и инновационной экономики на основе транформации предпринимательской экосистемы. В рамках семинара будут организованы тренинги и обсуждения на темы венчурного финансирования, образования предпринимателей и предпринимательской культуры, панельное обсуждение венчурных инвесторов.

В рамках мероприятия, организованного министерствами образования, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, Национальной Академией Наук Азербайджана и Бакинским инженерным университетом, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с участниками семинара.