Багдад призвал Турцию и Иран закрыть границы с региональной областью Курдистан

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Министерство иностранных дел Ирака обратилось с призывом к правительствам Турции и Ирана о закрытии контрольно-пропускных пунктов с региональной областью Курдистан, а также ограничить торговые операции связанные с нефтью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анатолийское информационное агентство, в обращении МИД отмечено, что иракское правительство сотрудничает с Турцией и Ираном в рамках принципов добрососедства, уважения суверенитета Ирака для укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с совместными угрозами.

Напомним, что 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Официальный Багдад объявил референдум нелегитимным и подчеркнул, что не станет проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. В то же время против проведения голосования выступили соседние государства — Турция, Иран, а также США и ООН.

После незаконного референдума, 26 сентября правительство Ирака заявило о прекращении всех авиасообщений с находящихся в городах Эрбиль и Сулеймания аэропортов Курдистана.