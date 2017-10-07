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    Багдад призвал Турцию и Иран закрыть границы с региональной областью Курдистан

    07.10.2017 [18:16]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Министерство иностранных дел Ирака обратилось с призывом к правительствам Турции и Ирана о закрытии контрольно-пропускных пунктов с региональной областью Курдистан, а также ограничить торговые операции связанные с нефтью.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анатолийское информационное агентство, в обращении МИД отмечено, что иракское правительство сотрудничает с Турцией и Ираном в рамках принципов добрососедства, уважения суверенитета Ирака для укрепления двустороннего сотрудничества и борьбы с совместными угрозами.

    Напомним, что 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Официальный Багдад объявил референдум нелегитимным и подчеркнул, что не станет проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. В то же время против проведения голосования выступили соседние государства — Турция, Иран, а также США и ООН.

    После незаконного референдума, 26 сентября правительство Ирака заявило о прекращении всех авиасообщений с находящихся в городах Эрбиль и Сулеймания аэропортов Курдистана.

    AZERTAG.AZ :Багдад призвал Турцию и Иран закрыть границы с региональной областью Курдистан
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