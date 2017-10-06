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    ПОЛИТИКА


    Бахар Мурадова: У нас есть конкретные ответы на претензии, прозвучавшие против Азербайджана

    06.10.2017 [13:03]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    На закрытии проходившей в Андорре осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ весь мир в очередной раз стал свидетелем армянской наглости.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на сессии член армянской делегации, вновь отметив, что армяне в азербайджанской печати и учебниках выставлены в образе врага, старался ошибочно сравнивать нашу страну с Арменией. Несмотря на то, что модератор потребовал у армянского депутата завершить не соответствующее регламенту и нелогичное выступление, он продолжал свою речь. Однако после нескольких резких предупреждений модератора выступление армянского депутата было приостановлено.

    Руководитель азербайджанской делегации Бахар Мурадова, взяв слово после настойчивых требований в начале заключительной сессии, выразила признательность председателю ПА ОБСЕ Кристин Муттонен за организацию неформальной встречи с руководителями делегаций Азербайджана, Грузии и Армении и личное участие в этой встрече. Проинформировав о встрече с парламентариями, руководитель азербайджанской делегации специально подчеркнула, что армянские депутаты, на словах говорящие о мире, подобными несерьезными претензиями пытаются создать в ходе сессии напряженность, понизить уровень обсуждаемых важных вопросов, и тем самым помешать работе сессии.

    Напомнив о встрече азербайджанской, грузинской и армянской делегаций, Бахар Мурадова, еще раз выразив признательность госпоже Муттонен за организацию встречи, сказала: «В ходе встречи мы договорились быть более сдержанными на предстоящих выступлениях. Азербайджанская делегация в дни сессии, как и всегда, соблюдала эту договоренность. Я очень сожалею, что наши конструктивные обсуждения завершаются таким образом».

    Выразив отношение к претензиям, прозвучавшим против нашей страны, руководитель азербайджанской делегации подчеркнула: «У нас есть конкретные ответы на претензии, прозвучавшие против Азербайджана. Однако мы не собираемся открывать здесь полемику и диспутировать. Несмотря на то, что подобного рода противоречия продолжаются на протяжении долгих лет, это никогда не давало положительных результатов. И поэтому я призываю своих коллег отказаться от выступлений, провоцирующих еще большее обострение ситуации. И так они постоянно занимаются этим на оккупированных азербайджанских территориях и линии соприкосновения войск, подконтрольных стране, которую представляют.

    Затем Бахар Мурадова заявила: «Если мы, будучи парламентской составляющей, не можем положительно повлиять на то, чтобы общие усилия дали ожидаемый результат, тогда, по крайней мере, давайте не будем создавать дополнительные проблемы».

    AZERTAG.AZ :Бахар Мурадова: У нас есть конкретные ответы на претензии, прозвучавшие против Азербайджана
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