Бакинцев ждет грандиозный концерт «Bollywood Night»

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

11 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдет грандиозный праздник «Bollywood Night», организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана. Мероприятие приурочено к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 23 октября в Trend News Agency прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему концерту.

Организатор мероприятия, директор Full House Entertainment Диа Соун Хе подчеркнула, что данный концерт станет знаменательным событием в культурной жизни обеих стран, еще больше укрепит дружественные связи между нашими странами

Ведущие Нармина Агаси и Самир Байрамлы подчеркнули, что на концерте выступит популярный певец, народный артист Фаик Агаев, а кульминацией станет дефиле новой коллекции Фахрии Халафовой, вдохновленной индийскими мотивами.

Заслуженный деятель искусств, известный модельер Фахрия Халафова рассказала, что представит на Bollywood Night коллекцию нарядов, отражающих самобытную философию женского азербайджанского национального костюма с яркими красками, обилием декора, украшений, необыкновенных сочетаний, воздушных и струящихся тканей. «Все мы выросли на индийском кинематографе и очень любим индийскую культуру, традиции и обычаи. Я думаю это грандиозное мероприятие оставит большой след в памяти зрителей», - отметила Ф.Халафова.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященной гостье праздника - звезде индийской эстрады Алиша Чинай, которую называют «Индийской Мадонной» и «Королевой поп-музыки Индии». Певица исполнит на концерте свои хиты «Made in India», «Zoobie Zooby», «Mujhe Log Bole», «Raja Hindustani», песни из известных индийских кинофильмов «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Мистер Индия» и т.д.

На вечере также выступят известные азербайджанские певцы.