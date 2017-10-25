    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Баку входит в топ-5 городов СНГ, популярных для поездок россиян на ноябрьские праздники

    25.10.2017 [14:06]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на ноябрьские праздники.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Tvil.ru, рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц, квартир и гостевых домов для проживания с 3 по 7 ноября 2017 года. В России 4 ноября празднуют День народного единства, поэтому россиян ждут три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября. Баку входит в первую пятерку городов СНГ, популярных для путешествий российских туристов в первую декаду ноября.

    По данным в столицу Азербайджана российские туристы поедут отдыхать на ноябрьские праздники в среднем на 3,5 дня и потратят на проживание 2,9 тысяч рублей в сутки.

    Отметим, что Tvil.ru-это ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Более 2 миллионов человек в месяц посещают сайт Tvil.ru, чтобы забронировать один из 50 тысяч вариантов жилья для отдыха и путешествий.

    AZERTAG.AZ :Баку входит в топ-5 городов СНГ, популярных для поездок россиян на ноябрьские праздники
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    25.10.2017 [17:06]
    Эркан Озорал: Проведение второго шопинг-фестиваля свидетельствует о том, что первый фестиваль достиг своей цели
    23.10.2017 [11:25]
    Великолепная Швейцария: Женева – на роскошных берегах
    19.10.2017 [18:28]
    AZAL вошел в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана
    18.10.2017 [17:11]
    На специальной сессии Caspian Energy Tourism Forum обсуждены основные проблемы национальной туриндустрии
    Баку входит в топ-5 городов СНГ, популярных для поездок россиян на ноябрьские праздники