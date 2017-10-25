Баку входит в топ-5 городов СНГ, популярных для поездок россиян на ноябрьские праздники
AzerTAg.az
Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на ноябрьские праздники.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Tvil.ru, рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц, квартир и гостевых домов для проживания с 3 по 7 ноября 2017 года. В России 4 ноября празднуют День народного единства, поэтому россиян ждут три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября. Баку входит в первую пятерку городов СНГ, популярных для путешествий российских туристов в первую декаду ноября.
По данным в столицу Азербайджана российские туристы поедут отдыхать на ноябрьские праздники в среднем на 3,5 дня и потратят на проживание 2,9 тысяч рублей в сутки.
Отметим, что Tvil.ru-это ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Более 2 миллионов человек в месяц посещают сайт Tvil.ru, чтобы забронировать один из 50 тысяч вариантов жилья для отдыха и путешествий.
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