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    Баку выбран местом проведения церемонии вручения крупнейшей региональной премии

    19.10.2017 [10:51]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Столица Азербайджана избрана местом проведения церемонии вручения крупнейшей региональной премии в области бизнеса Navigator Business Award.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в оргкомитете премии, ввиду того, что конкурс в этом году охватывает Азербайджан и Грузию, для проведения торжественной церемонии по объявлению победителей выбор стоял между Баку и Тбилиси. Оргкомитетом было решено провести церемонию в Баку. Альтернативным местом проведения рассматривался также азербайджанский город Гянджа, который географически расположен почти на одинаковом расстоянии между столицами двух стран.

    При этом в оргкомитете не исключили, что в 2019 году церемония может быть проведена в каком-то другом городе, так как, несмотря на первоначальную нацеленность премии на Азербайджан и Грузию, растет число заявок из других стран, в частности из Ирана, Турции, Украины, Узбекистана, Казахстана и России.

    Отметим, что премия Navigator Business Award охватывает 27 тысяч компаний, осуществляющих свою деятельность в Азербайджане и Грузии, среди которых и будут выявлены наиболее достойные в различных сферах экономики. Организатором премии является Navigator.az, победители будут объявлены в январе 2018 года.

    Подать заявку на участие в премии можно по адресу www.nba.az

    AZERTAG.AZ :Баку выбран местом проведения церемонии вручения крупнейшей региональной премии
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