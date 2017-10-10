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    Банковская система ОАЭ признана самой стабильной в регионе

    10.10.2017 [15:24]

    Абу-Даби, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Согласно исследованию First Abu Dhabi Bank, банковская система Объединенных Арабских Эмиратов занимает первое место в банковском секторе региона Персидского залива по объему активов в первой половине 2017 года. Совокупные активы 48 банков, действующих в стране достигли 723 млрд долларов за 2016 год, сообщает эмиратское издание Emirates 24/7.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по мнению экспертов банковского сектора, неизменная стабильность банковской системы ОАЭ выводит ее на первое место в регионе среди стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ), что свидетельствует о высокой финансовой платежеспособности, которая гарантируется открытой экономической и финансовой политикой Эмиратов. Это побудило многие финансовые учреждения мира инвестировать в страну.

    First Abu Dhabi Bank возглавил рейтинг банковских учреждений по объему активов со 170 млрд долларами и признан самым прибыльным в первой половине этого года по сравнению с остальными банками Персидского залива с прибылью в размере около 1,5 млрд долларов.

    Согласно исследованию, банковская система Саудовской Аравии заняла второе место с активами в размере 611 млрд долларов на конец июня и темпом роста в 1,5 процентов. Третью позицию в данном рейтинге заняли банковские системы Кувейта и Омана.

    Банковская система ОАЭ получила самые высокие оценки международных финансовых институтов, в том числе от Moody's, S & P и Fitch, присвоивших рейтинги Aa3, AA- и AA, соответственно.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :Банковская система ОАЭ признана самой стабильной в регионе
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