    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Беларусь экспортирует картофель в четыре страны мира, включая Азербайджан

    09.10.2017 [14:04]

    Минск, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    В текущем году объем поставок картофеля из Беларуси в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан превысит 300 тысяч тонн.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью местным СМИ сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

    По его словам, в этом году ожидается урожай картофеля 700 тысяч тонн, что больше по сравнению с предыдущим годом.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Минск

    AZERTAG.AZ :Беларусь экспортирует картофель в четыре страны мира, включая Азербайджан
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    08.10.2017 [16:01]
    Официальное открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября в Баку
    06.10.2017 [18:19]
    В Дипломатическом клубе Латвии состоялся бизнес-семинар по экономическому развитию Азербайджана
    04.10.2017 [17:04]
    «Татхимфармпрепараты» расширяет сотрудничество с Азербайджаном
    03.10.2017 [19:34]
    На японской радиостанции прошла передача о предстоящей в Баку выставке «Japan Food Expo-2017»
    Беларусь экспортирует картофель в четыре страны мира, включая Азербайджан