Беларусь экспортирует картофель в четыре страны мира, включая Азербайджан

Минск, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В текущем году объем поставок картофеля из Беларуси в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан превысит 300 тысяч тонн.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью местным СМИ сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

По его словам, в этом году ожидается урожай картофеля 700 тысяч тонн, что больше по сравнению с предыдущим годом.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск