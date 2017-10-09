Беларусь экспортирует картофель в четыре страны мира, включая Азербайджан
AzerTAg.az
09.10.2017 [14:04]
Минск, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
В текущем году объем поставок картофеля из Беларуси в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан превысит 300 тысяч тонн.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью местным СМИ сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.
По его словам, в этом году ожидается урожай картофеля 700 тысяч тонн, что больше по сравнению с предыдущим годом.
Эмиль Гусейнли
собкор АЗЕРТАДЖ
Минск
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