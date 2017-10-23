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    Беларусь организует разнонаправленную  подготовку волонтеров для Евроигр-2019

    23.10.2017 [17:02]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Беларусь организует разнонаправленную подготовку волонтеров для Евроигр-2019.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр образования Беларусь Игорь Карпенко.

    Игорь Карпенко рассказал, что уже сегодня есть языковые, организационно-технические и другие программы, которые позволят обучать волонтеров по различным направлениям. Дополнительно молодые люди будут изучать специфику видов спорта, нюансы сопровождения команд. Минобразования отрабатывает эти программы совместно с Дирекцией вторых Европейских игр.

    Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.

    Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские спортсмены на первых Евроиграх завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном медальном зачете Беларусь заняла 7-е место.

    AZERTAG.AZ :Беларусь организует разнонаправленную  подготовку волонтеров для Евроигр-2019
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