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    Бенаюн первым провел 100 матчей за сборную Израиля

    12.10.2017 [11:38]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Полузащитник «Бейтара» и сборной Израиля Йосси Бенаюн перед домашним матчем квалификации ЧМ-2018 с Испанией (0:1) получил приз как первый футболист, проведший за национальную команду 100 игр.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 37-летний хавбек, известный по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Расинг», провел юбилейный матч 6 октября, выйдя на замену на 78-й минуте в игре с Лихтенштейном (1:0). Три дня спустя в матче с Испанией Бенаюн появился на поле на 75-й минуте.

    Всего в 101 матче за Израиль игрок забил 24 гола.

    Среди действующих футболистов следующим в списке идет капитан сборной Таль Бен Хаим, на счету которого 95 игр.

    AZERTAG.AZ :Бенаюн первым провел 100 матчей за сборную Израиля
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