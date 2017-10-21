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    Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы

    21.10.2017 [14:30]

    Баку, 21 октября. АЗЕРТАДЖ

    Основатель американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Washington Post.

    Деньги будут израсходованы на поддержку школ, заинтересованных в развитии и тестировании новых подходов в обучении.

    «Каждый студент должен получить отличное государственное образование и получить высшее образование, чтобы добиться успеха на рынке», — сказал Билл Гейтс, выступая на конференции перед представителями школ в Кливленде.

    Благотворительный фонд Гейтса The Bill & Melinda Gates Foundation потратил не менее 3,4 миллиарда долларов на гособразование в США, пишет Washington Post.

    В 1999 году Гейтс пожертвовал акции Microsoft на сумму 16 миллиардов долларов, а годом позднее — на 5,1 миллиарда долларов. Всего же с 1994 года супруги Гейтс пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.

    AZERTAG.AZ :Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы
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    Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы