Баку, 21 октября. АЗЕРТАДЖ

Основатель американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Washington Post.

Деньги будут израсходованы на поддержку школ, заинтересованных в развитии и тестировании новых подходов в обучении.

«Каждый студент должен получить отличное государственное образование и получить высшее образование, чтобы добиться успеха на рынке», — сказал Билл Гейтс, выступая на конференции перед представителями школ в Кливленде.

Благотворительный фонд Гейтса The Bill & Melinda Gates Foundation потратил не менее 3,4 миллиарда долларов на гособразование в США, пишет Washington Post.

В 1999 году Гейтс пожертвовал акции Microsoft на сумму 16 миллиардов долларов, а годом позднее — на 5,1 миллиарда долларов. Всего же с 1994 года супруги Гейтс пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.