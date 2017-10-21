Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы
AzerTAg.az
Баку, 21 октября. АЗЕРТАДЖ
Основатель американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс инвестирует 1,7 миллиарда долларов в американские школы, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Washington Post.
Деньги будут израсходованы на поддержку школ, заинтересованных в развитии и тестировании новых подходов в обучении.
«Каждый студент должен получить отличное государственное образование и получить высшее образование, чтобы добиться успеха на рынке», — сказал Билл Гейтс, выступая на конференции перед представителями школ в Кливленде.
Благотворительный фонд Гейтса The Bill & Melinda Gates Foundation потратил не менее 3,4 миллиарда долларов на гособразование в США, пишет Washington Post.
В 1999 году Гейтс пожертвовал акции Microsoft на сумму 16 миллиардов долларов, а годом позднее — на 5,1 миллиарда долларов. Всего же с 1994 года супруги Гейтс пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.
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