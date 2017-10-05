    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Более 500 дзюдоистов из 15 стран примут участие в международном турнире в Тюмени

    05.10.2017 [16:35]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Лучшие молодые дзюдоисты мира соберутся в Тюмени, где 7 и 8 октября пройдет международный турнир среди юношей и девушек до 18 лет.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, всего на соревнования приедут свыше пятисот человек из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и других стран.

    Турнир будет посвящен памяти сотрудников спецподразделений ОВД (органы внутренних дел), погибших при исполнении служебного долга.

    «Соревнования проводятся в Тюмени вот уже четвертый раз подряд и организуются на самом высоком уровне. Этот турнир становится самым сильным стартом, проводимым на территории России в этой возрастной группе. Зрителей ждут захватывающие поединки, а призеров турнира — красивые медали и солидные денежные призы», — рассказали в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо».

    По окончании состязаний все спортсмены с 9 по 11 октября останутся в Тюмени для участия в трехдневном международном тренировочном лагере, где у них будет возможность получить хороший практический опыт на татами для дальнейшего достижения высоких результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровня.

     

    AZERTAG.AZ :Более 500 дзюдоистов из 15 стран примут участие в международном турнире в Тюмени
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [16:39]
    «Фенербахче» готов расторгнуть контракт с ван Перси, игрок договорился о возвращении в «Фейеноорд»
    06.10.2017 [13:31]
    Бывший технический босс FIA Будковски перешел в Renault F1
    06.10.2017 [13:26]
    Фильм о таэквондистке Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане
    06.10.2017 [12:30]
    Чемпионат мира по футболу рискует пройти без участия Лионеля Месси
    Более 500 дзюдоистов из 15 стран примут участие в международном турнире в Тюмени