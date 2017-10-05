Более 500 дзюдоистов из 15 стран примут участие в международном турнире в Тюмени

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

Лучшие молодые дзюдоисты мира соберутся в Тюмени, где 7 и 8 октября пройдет международный турнир среди юношей и девушек до 18 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, всего на соревнования приедут свыше пятисот человек из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Монголии, Словакии, Таджикистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Японии и других стран.

Турнир будет посвящен памяти сотрудников спецподразделений ОВД (органы внутренних дел), погибших при исполнении служебного долга.

«Соревнования проводятся в Тюмени вот уже четвертый раз подряд и организуются на самом высоком уровне. Этот турнир становится самым сильным стартом, проводимым на территории России в этой возрастной группе. Зрителей ждут захватывающие поединки, а призеров турнира — красивые медали и солидные денежные призы», — рассказали в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо».

По окончании состязаний все спортсмены с 9 по 11 октября останутся в Тюмени для участия в трехдневном международном тренировочном лагере, где у них будет возможность получить хороший практический опыт на татами для дальнейшего достижения высоких результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровня.