Боязнь турбулентности: заблуждения и факты

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Турбулентности боятся большинство пассажиров авиалайнеров. Сложно сохранять хладнокровие, когда самолет «прыгает» то вверх, то вниз, и тревожно «машет» крыльями. «Болтанка» представляет большую опасность для людей, чем для машины.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/Доктор, несмотря на страшную репутацию убийцы самолетов, турбулентность не приводит к катастрофам. За 120 лет авиации в мире не произошло ни одного случая авиакрушения, причиной которого была бы турбулентность. По сути, «болтанка» для самолета — то же самое, что кочки на дороге для машины. Самолет трясет из-за разницы в температуре восходящих и нисходящих потоков воздуха. И зоны турбулентности редко являются неожиданностью для пилотов. Они заранее прорабатывают маршрут до рейса и знают все пути обхода и выхода из опасных зон.

Не все зоны турбулентности можно определить заранее. Они могут возникнуть не только в облаках, но и в чистом небе с отличной видимостью, где метеорологический радиолокатор не сможет уловить их приближение. Это так называемая турбулентность ясного неба, которая часто возникает во время полета на высоте 5-6 километров. Основная ее опасность заключается как раз в непредсказуемости – у экипажа практически не остается времени предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места.

Когда самолет попадает в зону турбулентности, создается впечатление, что полет продолжается в том же ритме и пилот не делает ничего, для того чтобы хоть немного уменьшить тряску. Это не так. У пилотов на случай турбулентности есть вполне четкие инструкции.

Возможно, новому поколению самолетов удастся полностью избегать зон турбулентности. Инженеры Германского центра авиации и космонавтики проводят испытания ультрафиолетовых лазеров, которые смогут мгновенно анализировать данные об отраженных молекулах кислорода и азота, и заранее определять зоны турбулентности, в частности турбулентности ясного неба. Стоит только надеяться, что ученые преуспеют в своих новейших разработках, так как согласно последним прогнозам, количество случаев турбулентности ясного неба может резко увеличиться к середине XXI века, в связи с потеплением климата.