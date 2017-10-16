Брендон Хартли сядет за руль Toro Rosso в Остине

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В Toro Rosso объявили состав пилотов на предстоящий Гран При США: вместе с Даниилом Квятом в Остине будет выступать новозеландец Брендон Хартли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на F1News.ru, Пьер Гасли в тот же уик-энд выступит на финальном этапе японской Super Formula в Сузуке.

Брендона Хартли ждет дебют в Формуле 1, хотя у него уже есть опыт работы с Toro Rosso – в 2009-м в составе команды он принимал участие в тестах. За прошедшие годы Брендон выступал во многих чемпионатах, в том числе Мировой серии Renault 3.5, GP2 и в гонках на выносливость. Три последних года Брендон является гонщиком заводской команды Porsche, выступающей в классе LMP1 серии WEC. В 2017-м экипаж Брендона Хартли, Тимо Бернхарда и Эрла Бамбера выиграл знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана».

Брендон Хартли сказал: «Я испытываю потрясающие чувства. Возможность выйти на старт стала для меня сюрпризом, но я никогда не отказывался от мечты, которая у меня была с детства – выступить в Формуле 1. Я прогрессировал и многому научился с тех пор, когда работал с Red Bull и был резервным гонщиком Toro Rosso. Мне пришлось пережить тяжелые времена, но они сделали меня более сильным и решительным. Я хочу сказать огромное спасибо Red Bull за то, что это стало реальностью, а в Porsche позволили мне совместить выступления в Формуле 1 с участием в чемпионате мира WEC. Мне очень нравится трасса COTA, и я не так давно на ней выступал. Постараюсь избежать завышенных ожиданий во время дебюта в Формуле 1, но я к нему готов».

Руководитель команды Франц Тост сказал: «Scuderia Toro Rosso рада объявить о том, что Брендон Хартли, который долго был частью семьи Red Bull, выступая в разных гоночных категориях, а также являлся тест-пилотом и резервным гонщиком Red Bull Racing и Toro Rosso, в Остине вновь будет выступать за нашу команду.

В этом году Брендон выиграл «24 часа Ле-Мана», кроме того, в настоящее время лидирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, который он выиграл и в 2015-м. Мы очень рады, что он возвращается в команду. С годами он стал очень опытным гонщиком, и мы уверены, что он прекрасно справится с делом».