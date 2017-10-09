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    Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

    09.10.2017 [16:23]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Японии чемпионата по автогонкам в классе «Формула-1».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на автодроме «Сузука» Хэмилтон показал результат 1 час 27 минут 31,194 секунды. Компанию на подиуме ему составили голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен и партнер по команде австралиец Дэниел Риккьярдо.

    Британец одержал восьмую победу в сезоне и 61-ю в карьере. Он выиграл три последние гонки из четырех, а в одной финишировал вторым. Преимущество Хэмилтона в личном зачете над ближайшим соперником в лице Себастьяна Феттеля из Ferrari выросло до 59 очков. В Японии немец сошел с трассы на пятом круге гонки.

    Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при США - пройдет с 20 по 22 октября в американском Остине.

    AZERTAG.AZ :Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Японии
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