Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Японии чемпионата по автогонкам в классе «Формула-1».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на автодроме «Сузука» Хэмилтон показал результат 1 час 27 минут 31,194 секунды. Компанию на подиуме ему составили голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен и партнер по команде австралиец Дэниел Риккьярдо.

Британец одержал восьмую победу в сезоне и 61-ю в карьере. Он выиграл три последние гонки из четырех, а в одной финишировал вторым. Преимущество Хэмилтона в личном зачете над ближайшим соперником в лице Себастьяна Феттеля из Ferrari выросло до 59 очков. В Японии немец сошел с трассы на пятом круге гонки.

Следующий этап «Формулы-1» - Гран-при США - пройдет с 20 по 22 октября в американском Остине.