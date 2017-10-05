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    Брокколи – лучшая капуста для здоровья

    05.10.2017 [17:10]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    Брокколи, или cпаржевая капуста - однолетнее овощное растение семейства капустных, разновидность капусты огородной. Ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты. Согласно новейшим данным, эта разновидность капусты была получена путем гибридизации на северо-востоке Средиземноморья в VI—V веках до н. э. На протяжении столетий спаржевая капуста была мало известна за пределами Италии. Итальянское слово broccoli — множественное число слова broccolo, что означает цветущий стебель капусты (уменьшительное от brocco, «отросток», «сухая веточка»). Этот вкусный овощ до сих пор популярен в меню средиземноморской кухни.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, брокколи - прекрасный диетический продукт для предупреждения и лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ, подагры. О том, что брокколи является отличным профилактическим средством против рака, стало известно не так давно. В ходе исследования, проведенного медиками из колледжа Джона Хопкинса, было установлено, что в брокколи содержится особое вещество сульфорафан, которое убивает бактерии, вызывающие некоторые виды язв желудка, а также препятствует развитию рака этого органа. Более того, сульфорафан убивает даже те бактерии, которые невосприимчивы к антибиотикам. Теперь ученые пытаются разработать препараты на базе этого химического вещества, которые бы оптимально усваивались организмом человека. Брокколи обладает не только противораковым, но и кроветворным, противоатеросклеротическим, успокаивающим, слабительным и желчегонным действием.

    Брокколи содержит клетчатку, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, марганец, серу, витамины С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, провитамин А, фолиевую кислоту, бета-каротин. Систематическое употребление брокколи в пищу предупреждает развитие атеросклероза и наступление преждевременной старости (содержащиеся в ней метионин и холин препятствуют накоплению холестерина в организме). Она выводит из человеческого организма соли тяжелых металлов и необходима в меню людей, которых лечат от лучевой болезни. Брокколи - отличная пища для ослабленных людей, для больных диабетом, беременных женщин, детей и пожилых людей, особенно склонных к атеросклерозу.

    При этом не следует быть осторожным, чтобы не пережарить капусту: термическая обработка инактивирует некоторые ферменты, необходимые для производства этого ценного компонента.

    Брокколи можно подавать к столу сырой, отварной, приготовленной на пару, быстро обжаренной. Кроме этого, брокколи часто используется как ингредиент в супах, соусах для пасты, пирогах, омлетах, овощных гарнирах.

    AZERTAG.AZ :Брокколи – лучшая капуста для здоровья
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