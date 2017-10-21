    • / СПОРТ

    СПОРТ


    Бронза чемпионата Европы у азербайджанских акробатов

    21.10.2017 [11:26]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В польском городе Жешув начался 28-ой чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ из Федерации гимнастики Азербайджана, первый же день соревнований уже выдался удачным для нашей сборной команды. Итак, обе смешанные пары в составе Агасифа Рагимова-Нурджан Джаббарлы, а также Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы, которые отправились в Жешув с целью представления нашей страны, смогли попасть в финал балансового упражнения среди юниоров. Однако, ввиду того, что в финале может выступить лишь одна пара от каждой страны, эту ответственную задачу взяла на себя смешанная пара в составе Агасифа Рагимова и Нурджан Джаббарлы.

    В решающей стадии наши акробаты смогли достойно оправдать надежды, и, получив от судей 27.900 баллов, завоевали бронзовую медаль Европейского континента.

    Отметим, что сегодня азербайджанские пары будут бороться за выход еще в два финала. Гимнасты, исполняющие темповое упражнение, определят пар, квалифицировавшихся в финалы в этом виде программы, которые состоятся в последний день турнира, а также финалистов многоборья в зависимости от итоговой оценки за два упражнения (балансовый и темповый).

    Чемпионат Европы по акробатической гимнастике продлится до 22 сентября.

    AZERTAG.AZ :Бронза чемпионата Европы у азербайджанских акробатов
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    21.10.2017 [12:37]
    Маджер в 3-й раз возглавил сборную Алжира
    20.10.2017 [18:57]
    При поддержке Операционной компании Baku City Circuit состоялся тренинг для профессиональных фотографов
    20.10.2017 [18:53]
    «Сампдория» отказалась продавать «Атлетико» хавбека Торрейру
    20.10.2017 [14:28]
    Испанский портал «Mundo Deportivo» поправил ошибку в связи с «Карабах»ом
    Бронза чемпионата Европы у азербайджанских акробатов