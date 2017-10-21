Бронза чемпионата Европы у азербайджанских акробатов

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

В польском городе Жешув начался 28-ой чемпионат Европы по акробатической гимнастике.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ из Федерации гимнастики Азербайджана, первый же день соревнований уже выдался удачным для нашей сборной команды. Итак, обе смешанные пары в составе Агасифа Рагимова-Нурджан Джаббарлы, а также Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы, которые отправились в Жешув с целью представления нашей страны, смогли попасть в финал балансового упражнения среди юниоров. Однако, ввиду того, что в финале может выступить лишь одна пара от каждой страны, эту ответственную задачу взяла на себя смешанная пара в составе Агасифа Рагимова и Нурджан Джаббарлы.

В решающей стадии наши акробаты смогли достойно оправдать надежды, и, получив от судей 27.900 баллов, завоевали бронзовую медаль Европейского континента.

Отметим, что сегодня азербайджанские пары будут бороться за выход еще в два финала. Гимнасты, исполняющие темповое упражнение, определят пар, квалифицировавшихся в финалы в этом виде программы, которые состоятся в последний день турнира, а также финалистов многоборья в зависимости от итоговой оценки за два упражнения (балансовый и темповый).

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике продлится до 22 сентября.