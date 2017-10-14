Будапешт недоволен украинским законом об образовании

Будапешт, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, неожиданно охладели венгеро-украинские отношения.

После принятия в четверг Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, в которой выражена обеспокоенность новым украинским законом "Об образовании", Киев может ожидать неприятностей по этому поводу и от Совета Евросоюза. Закон вызвал острую критику со стороны четырех стран (Болгарии, Греции, Румынии и Венгрии), которые пожаловались на действия Киева в Совет Европы и ОБСЕ. Соответствующее письмо министры иностранных дел этих государств отправили также и украинскому коллеге Павлу Климкину. По мнению авторов письма, запрет преподавания на языках национальных меньшинств в средних и высших учебных заведениях Украины нарушает права национальных меньшинств на территории страны.

Наиболее жесткую позицию в данном конфликте занимает Венгрия. Министр иностранных дел этой страны Петер Сиярто заявил 9 октября, что Будапешт будет обращаться в Европейский Союз с предложением пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной из-за принятия ею спорного закона.

Ответ Киева не повлиял на желание венгерской стороны обсудить ее претензии к закону об образовании во время заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС. Тот факт, что по требованию Будапешта этот вопрос включили в повестку дня встречи Совета ЕС по иностранным делам, подтвердили в пресс-службе генерального секретариата Совета Европейского Союза. "Ожидается, что венгерский министр поднимет этот вопрос в конце следующего заседания министров иностранных дел ЕС", - отметила пресс-секретарь генерального секретариата Совета ЕС.

Многие сомневаются в том, что венгерской дипломатии под силу на самом деле запустить процесс пересмотра соглашения об ассоциации. Впрочем, в достаточно радикальной позиции Венгрии нет ничего нового. Будапешт всегда отличался решительной защитой интересов соотечественников в других странах.

Так, гораздо более острые конфликты возникали у Венгрии с соседями и из-за меньших поводов, как это в свое время было с Румынией, несмотря на тот факт, что обе страны тогда уже были членами ЕС. Также не стоит забывать и о приближающихся выборах, ведь главная оппозиционная партия Венгрии имеет еще более радикальные взгляды на вопрос венгерских меньшинств за рубежом.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Будапешт