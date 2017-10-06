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    Буффон представил форму сборной Италии для ЧМ-2018

    06.10.2017 [11:25]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Сборная Италии по футболу представила домашний комплект формы.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, футболка, которую представил вратарь Джанлуиджи Буффон, выполнена в голубом цвете, а рукав украшен флагом страны.

    Также на форме, которая будет использована на ЧМ-2018, размещен новый логотип национальной футбольной федерации.

    Экипировка выполнена немецкой компанией Puma.

    AZERTAG.AZ :Буффон представил форму сборной Италии для ЧМ-2018
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