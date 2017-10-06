Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ Сборная Италии по футболу представила домашний комплект формы. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, футболка, которую представил вратарь Джанлуиджи Буффон, выполнена в голубом цвете, а рукав украшен флагом страны. Также на форме, которая будет использована на ЧМ-2018, размещен новый логотип национальной футбольной федерации. Экипировка выполнена немецкой компанией Puma.

AZERTAG.AZ : Буффон представил форму сборной Италии для ЧМ-2018

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