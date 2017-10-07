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    Буффон вышел на 4-е место в мире по числу матчей за сборную

    07.10.2017 [11:35]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Голкипер сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон принимает участие в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Македонии.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта игра стала для вратаря «Ювентуса» 172-й в свитере национальной команды. 39-летний голкипер вышел на четвертое место по количеству игр за сборную, сравнявшись с Мохамедом Аль-Деайя из Саудовской Аравии.

    Буффон является рекордсменом по играм за национальную команду среди европейцев, а также рекордсменом среди действующих футболистов.

    Больше Буффона матчей за сборные отыграли только египтяне Ахмед Хассан (184) и Хоссам Хассан (178), а также мексиканец Клаудио Суарес (177).

    AZERTAG.AZ :Буффон вышел на 4-е место в мире по числу матчей за сборную
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