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    Бундесвер обучает иракских курдов

    23.10.2017 [10:18]

    Берлин, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бундесвер возобновил обучение бойцов из курдских военизированных формирований пешмерга на севере Ирака, прерванное из-за конфликта между курдами и центральным правительством в Багдаде. Об этом в воскресенье сообщило немецкое военное командование операцией.

    Обучающая миссия бундесвера была прервана 13 октября в целях обеспечения защиты немецких военнослужащих. По словам генерального инспектора бундесвера Фолькера Викера, это решение было принято по согласованию с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. Возобновление миссии связано с нормализацией ситуации на севере Ирака.

    Между тем еще 20 октября между иракской армией и формированиями курдов-пешмерга проходили ожесточенные бои. В боевых столкновениях с иракцами курды, по некоторым данным, использовали противотанковые гранатометы Milan, которые им поставила Германия для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

    Это еще раз доказывает правоту официальной Анкары, которая утверждает, что оружие, поставляемое Западом курдам якобы для борьбы против ИГ, в конечном итоге используется либо против конституционных властей Ирака, либо же вовсе переправляется террористической организации ПКК.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Бундесвер обучает иракских курдов
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