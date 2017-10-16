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    Buta Airways будeт осуществлять вылеты с Терминала-2

    16.10.2017 [11:53]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    C 29 октября все вылеты авиакомпании Buta Airways будут осуществляться со входа «Северный» Терминала-2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится на странице авиакомпании на Facebook.

    В сообщении отмечается, что эта мера предпринимается для оптимизации рейсов компании и удобства передвижения пассажиров.

    Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Свой первый полет авиакомпания осуществила 1 сентября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Buta Airways будeт осуществлять вылеты с Терминала-2
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