Buta Airways будeт осуществлять вылеты с Терминала-2

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

C 29 октября все вылеты авиакомпании Buta Airways будут осуществляться со входа «Северный» Терминала-2 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится на странице авиакомпании на Facebook.

В сообщении отмечается, что эта мера предпринимается для оптимизации рейсов компании и удобства передвижения пассажиров.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Свой первый полет авиакомпания осуществила 1 сентября 2017 года.