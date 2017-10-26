Buta Airways меняет терминал вылета на рейсах из Баку

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Начиная с 29 октября все вылеты низкобюджетной авиакомпании Buta Airways из Баку начнут осуществляться через Северный вход второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Прилеты лоукостер планирует осуществлять, как и прежде, в Терминал 1, сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Второй терминал отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. В терминале функционируют кафе и рестораны, магазины беспошлинной торговли Duty Free. На всей территории аэропорта предлагается бесплатный высокоскоростной доступ к интернету (Baku Airport Free Wi-Fi).

В связи со сменой терминала, также изменится маршрут экспресс-автобуса BakuBus H1 Airport Express. Дополнительная остановка появится у зоны вылета второго терминала. Автобус курсирует каждые полчаса между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром Баку (станция метро «28 Мая») с кратковременной остановкой у станции метро «Кероглу».

За дополнительной информацией можно обратиться к сотрудникам у информационных киосках в терминалах, в круглосуточный колцентр аэропорта по телефону (+994 12) 497 27 27, а также на официальную страницу в социальной сети Facebook: www.fb.com/BakuAirport.