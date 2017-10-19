Buta Airways начала продажу билетов в Софию
AzerTAg.az
19.10.2017 [13:27]
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начала продажу билетов в Софию.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на авиакомпанию, первый рейс в столицу Болгарии состоится 16 января.
Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составляет 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.
Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
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