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    Buta Airways начала продажу билетов в Софию

    19.10.2017 [13:27]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начала продажу билетов в Софию.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на авиакомпанию, первый рейс в столицу Болгарии состоится 16 января.

    Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составляет 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

    Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    AZERTAG.AZ :Buta Airways начала продажу билетов в Софию
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