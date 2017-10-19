Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways начала продажу билетов в Софию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на авиакомпанию, первый рейс в столицу Болгарии состоится 16 января.

Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составляет 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе AZAL. Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.